Helden aus der Natur für Dein Immunsystem

Hannas Gesundheitstipps

(Ernährungsexpertinnen Hanna und Schoko auf Mission)

Naturbelassene Ernährung ist längst nicht mehr etwas für Öko-Außenseiter, denn Gesundes Essen und darauf zu achten, was auf dem Teller landet, ist nicht nur hipp, sondern wird immer mehr zur Selbstverständlichkeit. In Zeiten eines wachsenden Bewusstseins für gesunde Ernährung, körperliche Fitness und die schädlichen Einflüsse von Synthetik und Chemie wird immer mehr hinterfragt, was wirklich drinnen ist, wo Natur draufsteht. Drohen Erkältungswelle, Grippezeit oder wie aktuell eine weltweite Virusinfektion ist der gut beraten, der auf ein starkes Immunsystem setzt. Um dieses zu stärken, können auf tolle Nahrungsergänzer aus der Natur gesetzt werden. Die stärken nicht nur unsere Körperabwehr, sondern sind auch jeder Vitaminpille aus der Dose haushoch überlegen- echte Superhelden aus der Natur eben.

Manuka Honig

Der wertvolle Manuka Honig stammt aus dem Nektar des neuseeländischen Manuka-Strauches und wird bereits seit Jahrhunderten von den neuseeländischen Ureinwohnern zu medizinischen Zwecken eingesetzt. Nachgesagt wird der süßen Medizin Hilfe bei der Wundheilung, Erkältungskrankheiten, Entzündungen sowie Magen-Darm-Beschwerden. Weiterhin wird dem „Wunderhonig“ eine weitreichende antimikrobielle Wirkung gegen Bakterien, Viren und sogar Pilze nachgesagt.

Tipp: Auch aus dem Bienenstock kommt Propolis, welches gerne als natürliches Antibiotikum der Bienen bezeichnet wird und als Prophylaxe und zur Bekämpfung von Infekten dient.

Kurkuma

Alles Gold, was glänzt: Kurkuma Seit vielen tausend Jahren wird die Kurkuma Pflanze in der Ayurveda Therapie als heilendes Gewürz und besondere Heilpflanze verehrt. Der gelben Wunderknolle wird vieles nachgesagt: sie soll den Krebs fern halten, Entzündungen hemmen, Alzheimer aufhalten, Verdauungsbeschwerden lindern, den Cholesterinspiegel und Blutzucker im Gleichgewicht halten, Leberprobleme sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen lindern und den Magen-Darm-Trakt unterstützen. Wirksamer Bestandteil ist Curcumin, welches stark antioxidativ, entzündungshemmend, entgiftend und immunstärkend wirkt. Außerdem enthält Kurkuma ätherische Öle, die antimikrobiell wirken.

Granatapfel

Granatapfel gilt bereits seit dem Altertum als heilsam, aufgrund der hohen Menge an enthaltenen Polyphenolen- vor allem Flavonoide und Tannine. Diese als bioaktiv bezeichneten Stoffe wirken antioxidativ und schützen die Körperzellen vor schädlichen Einflüssen. Traditionell gilt der Saft aus Granatapfel als wirksame Unterstützung bei Magenschmerzen und fiebrigen Infekten.

Olivenblattextrakt

Der Olivenbaum gilt als heiliger Baum der griechischen Götter. Seine Blätter liefern ein einzigartiges Extrakt, welches als antioxidativ (zellschützend), antimikrobiell (gegen Bakterien), antiviral (gegen Viren), antimykotisch (gegen Pilze) und immunstärkend gilt. Hydroxytyrosol aus dem Olivenblatt gilt heutzutage als stärkstes pflanzliches Antioxidationsmittel mit einem ORAC-Wert von über 4.000.000 TE/100 g, was das grüne Extrakt ganz besonders wertvoll macht. Herausragend ist der hohe Gehalt am grünen „Supernährstoff“ Chlorophyll, welcher bekannt dafür das Immunsystem zu fördern.

Camu Camu

Das Besondere des Camu Camu-Strauches sind seine Früchte, denn diese besitzen mehr als 30-mal so viel Vitamin C wie Apfelsinen oder Zitronen. Damit gilt Myrciaria dubia als die Pflanze mit dem höchsten Vitamin-C-Gehalt weltweit. Außerdem ist Camu Camu sehr reich an Eisen. Weitere wichtige Inhaltsstoffe sind Phosphor, Beta-Carotin, Calcium sowie andere Mineralien und Spurenelemente.