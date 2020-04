Interview: Carlos Santana “Erleuchtung garantiert”

Das Woodstock-Spektakel machte den 22-jährigen Carlos Santana über Nacht berühmt. Den 50. Jahrestag des legendären Festivals und sein eigenes Karrierejubiläum feiert der Meistergitarrist mit einem Auftritt in Woodstock und einer von Rick Rubin produzierten Platte.

Ein Schamane ist ein spiritueller Heiler. Er bringt Geist, Körper, Herz und Verstand in Einklang. Mit Farben und Kräutern und mit Klängen und Gesängen predigt er Einigkeit und Harmonie. Carlos Santana ist ein rockender Schamane. Der amerikanische Gitarrist mit mexikanischen Wurzeln will kein Entertainer herkömmlicher Art sein. Seine Kunst hat nichts mit vordergründigem Showbusiness zu tun. Santana versteht sie als musikalische Medizin für kranke Geister. Nicht ohne Grund hat er für sein neuestes Album “Africa Speaks” Gastvokalistinnen mit „göttlichen Qualitäten“ ausgesucht: Die preisgekrönte Hispano-Afrikanerin Concha Buika und die Britin Laura Mvula mit karibischen Wurzeln, die schon zu Ehren von Queen Elizabeth II. singen durfte.

“Mir geht es darum, Frauen glücklich zu machen. Das ist wichtiger denn je. In angstvollen Zeiten wie diesen macht die besondere Energie, die weibliche Künstler verströmen, die Leute lockerer. In unserer Musik steckt sehr viel Freude.” Die Nummer “Yo Me Lo Morezco” steht beispielhaft für den neuen Santana-Sound – ein Song, der mit einem hypnotischen Groove und beseeltem Gesang von Concha Buika beginnt und in eine explosive Jam-Session inklusive Santanas unverkennbarem Gitarrenspiel mündet.

“Vor langer Zeit habe ich herausgefunden, dass speziell afrikanische Musik den Menschen Mut und Hoffnung macht“, erklärt Santana. “Und das sind die wichtigsten Dinge, die wir im Moment auf diesem Planeten brauchen. Ich habe 49 Songs in zehn Tagen aufgenommen. Mein Lieblingsstück auf der Platte ist “Candombe Cumbule“. Es beschäftigt sich mit dem Übersinnlichen und wie man sich mit ihm verbinden kann.”

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt der Starproduzent Rick Rubin (Adele, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Ed Sheeran), mit dessen Hilfe Carlos Santana dynamische, pulsierende, übersprudelnde Songs aufgenommen hat, deren Rhythmen und Melodien von der spirituellen afrikanischen Musik inspiriert sind, die der Gitarrist in den letzten 25 Jahren gehört hat. Rubin ist wie Santana Anhänger der Transzendentalen Meditation und gilt als Verfechter eines schnörkellosen Sounds, in dessen Mittelpunkt die musikalische Darbietung steht. Seine Arbeit im Shangri-La-Studio in Malibu hat nicht nur eine technische, sondern auch eine spirituelle Ebene.

“Es fühlte sich an wie das Allerheiligste, wie ein Geschenk des Himmels an uns, das wir an die Menschen da draußen weitergeben sollen“, freut sich Carlos Santana über das Resultat. “Ich glaube, dass unsere Musik sie wegblasen wird, wenn sie sie hören. Mit einer Sangeskönigin wie Concha Buika zusammenzuarbeiten und ihre Songs zu hören, ließ mich Texte und Melodien schreiben in einer Art wie nie zuvor. Ich habe gelacht und geweint und war so sehr von der Musik besessen, dass ich etwas erschuf, was außerhalb meiner Gefilde liegt. Für mich ist Musik kein Job, sondern ein Lebensgefühl“.

Welchen Effekt soll die neue Platte auf die Hörer haben? “Ich mag die Vorstellung, dass sie eine ähnliche Wirkung hat wie ein Gemälde von Picasso bzw. Musik von Miles Davis oder John Coltrane. Für mich schwingt das Album auf derselben Frequenz wie John Lennon und Bob Marley. Wir streben mit unserer Musik Absolutheit an und hoffen, dass wir uns mit den Menschen auf ähnliche Weise verbinden können wie es in Woodstock der Fall war“.

Der 72-jährige Gitarrist erinnert sich noch genau an den Moment, als er am 15. August 1969 auf einer Weide in Bethel/New York mit einem Helikopter inmitten eines Ozeans aus Menschen landete. Von oben sah er nur Haare und Arme. Er weiß noch, wie Crosby Stills Nash & Young sich ob der Massen fast in die Hosen machten, aber an Angst kann er sich nicht erinnern, denn er war total auf Mescalin, das wie LSD wirkt. Alles um ihn herum war in einem amöbenhaften Zustand und er halluzinierte, dass seine Gitarre eine Schlange war. Die Jam-Band Santana hatte bis dahin lediglich ein paar kleinere Gigs in der Region San Francisco gespielt und beim Improvisieren einen unverwechselbaren Stil kreiert. Sie ließ afrokubanische Polyrhythmik, brodelnde Perkussion, Jazz, Folk, Blues und Orgelklänge auf singende E-Gitarrenlinien treffen. Damit erfand sie den des Latinrock. Das kurz nach dem Festival erschienene Debütalbum “Santana” mit seinen streckenweise improvisierten psychedelischen Stücken warf die Top-Ten-Single “Evil Ways” ab und verkaufte sich bis heute über eine Million Mal.

“Schon als Kind hatte ich die Vision, eines Tages an der Seite von Leuten wie Eric Clapton zu spielen – auf diesem Planeten oder dem nächsten“, beschreibt der zehnfache Grammy-Preisträger sein früheres Ich im Magazin ‘Rolling Stone‘. “Ich spiele aber nicht notwendigerweise für die Menschen, sondern um meiner eigenen Seele willen. Auf der Bühne übergieße ich mich quasi mit Benzin, so dass man mich kilometerweit brennen sehen kann.”

Carlos Santana freut sich auf seinen diesjährigen Auftritt an dem Ort, an dem für ihn alles begann: Auf Max Yasgurs Weide in Bethel/New York steht heute ein Woodstock-Museum inklusive Amphitheater, und der Gitarrist hofft, dass er zu seinem Gig am 17. August alle Woodstock-Künstler einladen kann, die noch aktiv sind. Aber er ist besonders daran interessiert, sich mit der jungen Generation zu verbinden. Die Schüler und Studenten, die gegenwärtig gegen die US-Waffengesetze protestieren, sind für ihn die neuen Hippies. “Jesus hat keine Waffen mit sich herumgeschleppt wie die NRA“, predigt Carlos Santana. “Viele Leute verdrehen seine Aussagen. Deshalb brauchen sowohl die Bibel als auch die amerikanische Verfassung ein Update: Liebe.”

(Foto: Maryanne Bilham)