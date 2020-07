Juni-Verlosungen: Panoptikum, St. Pauli Museum, Automuseum

Sendet uns eine Mail mit eurem Wunsch-Gewinn im Betreff an gewinne@oxmoxhh.de! Viel Glück 😉

Spicy’s Gewürzmuseum

Auf etwa 350 Quadratmetern kann man vom Anbau bis zum Fertigprodukt den gesamten Bearbeitungsprozess anhand von antiken Geräten und Maschinen verfolgen. Großzügig auf einem originalen Speicherboden aufgebaut, wird mit mehr als 1000 Exponaten Gewürzgeschichte aus fünf Jahrhunderten erzählt. Es dürfen alle Kräuter und Gewürze angefasst und gerochen werden. spicys.de

Panoptikum – Das Wachsfigurenkabinett

Die wohl schillerndste Promi-WG Deutschlands feierte im letzten Jahr ihren 140. Geburtstag feierte. Aktuell werden mehr als 120 Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur, Sport und Politik, Gesellschaft und Geschichte gezeigt – darunter Angelina Jolie, Udo Lindenberg, Greta Thunberg und Olivia Jones. Das Beste: Die Stars und Sternchen warten geduldig auf das Erinnerungsfoto der privaten Paparazzi. panoptikum.de

Stadtrundfahrt mit den roten Doppeldeckern

Hop On Hop Off – In den Doppeldeckern könnt ihr die modern pulsierende Hafenmetropole und zugleich die historische Hansestadt mit ihren sagenhaften Geschichten erleben und an 29 Haltestellen die Fahrt beliebig unterbrechen. Über das 10-sprachige GPS gesteuerte Audiosystem erfahrt ihr spannende Infos über unsere Elbstadt. die-roten-doppeldecker.de

Kiezbeben – Das FC St. Pauli-Museum

In Film, Bild, Text, Bauten, mit vielen Ausstellungsstücken und vor allem Emotionen erzählt das Kiezbeben, wie der FC St. Pauli wurde, was er heute ist. Damit richtet er sich sowohl an eingefleischte Fußballfans als auch an alle anderen, die wissen wollen, wie ein kleiner Stadtteil-Club aus Hamburg zum erfolgreichsten erfolglosen Fußballverein der Welt wurde. kiezbeben.de

Hamburger Elbinsel-Tour

Maike Brunk zeigt auf ihren Hafentouren mit unterhaltsam-informativer Moderation die eher unbekannten Seiten des Hafens. Dabei kramt sie gern kuriose Geschichten aus und erzählt von ungewöhnlichen Menschen. Die große traditionelle Barkasse bietet ausreichend Platz, um den gebotenen Abstand einzuhalten und die frische Brise entspannt an Bord zu genießen. elbinsel-tour.de

Automuseum Prototyp

Im Herzen der HafenCity könnt ihr euch außergewöhnliche Spitzenfahrzeuge anschauen – vom Ur-Porsche Typ 64 von 1939 bis zu modernen Formel 1 Boliden. Zudem erhaltet ihr erstaunliche Einblicke in das Leben von Rennfahrerlegenden wie Graf Trips und Weltklasse-Konstrukteuren wie Prof. Porsche. prototyp-hamburg.de

