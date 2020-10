Konzert-Tipps (01.-08. Oktober)

Donnerstag, 01. Oktober

Die Höchste Eisenbahn, Planten un Blomen (Musikpavillon), ab 25,- €

Ein tanzender Mensch/Tier/Geist ist auf dem Cover des aktuellen Albums der Berliner. Dieser schielt etwas und man weiß nicht, ob er einen Clownshut oder eine Krone trägt. Das beschreibt auch die Popmusik von Francesco Wilking (Ges., Git.), Moritz Krämer (Ges., Git.), Felix Weigt (B., Key.) und Max Schröder (Dr.). „Ich glaub dir alles“ klingt beschwingt und ein bisschen besoffen.

Freitag, 02. Oktober

Elliott Landy’s Woodstock Vision, Überseeboulevard 5, ab 14,- €

Der Amerikaner zählt zu den ersten Musikfotografen, die offiziell als Künstler anerkannt wurden. Er trug dazu bei, den Geist von Woodstock einzufangen und begleitete Jimi Hendrix, Bob Dylan oder Janis Joplin auf die Bühne. In der HafenCity sind bis 31. Oktober die besten Bilder aus der Sammlung des 78-Jährigen ausgestellt.

Samstag, 03. Oktober

Ken Norris, Birdland, ab 22,- €

Der Amerikaner studierte an der School of Modern Music in Paris. Für den „König der Löwen“ wechselte er nach Hamburg, wo er auch als Professor für Jazzgesang an der Hochschule für Musik & Theater arbeitet. Mit Buggy Braune (Klav.), Paul Imm (Kontrab.) und Bjorn Lücker (Dr.) präsentiert Ken Norris seinen sensationellen Scat-Gesang.

Sonntag, 04. Oktober

Johnston and Gordon, Komm du, Eintritt frei (Hut)

Ab 15 Uhr startet das Cappuccino-Konzert im Kulturcafé. Sounds für einen gemütlichen Sonntagnachmittag servieren die British-Folker Andrew Gordon und Euan Johnston. Zu irischen Trommeln und Gitarren gibt es Kaffee und Kuchen.

Dienstag, 06. Oktober

Charly Hübner, Kampnagel, ab 25,- €

Dunkle Klänge zur dunklen Jahreszeit: Der 47-jährige Schauspieler (u. a. „Lindenberg – Mach dein Ding“) und das Ensemble Resonanz lassen Franz Schuberts „Winterreise“ auf Songs des australischen Poeten Nick Cave treffen.

Mittwoch, 07. Oktober

Bowie, Nochtspeicher

Zur Veröffentlichung einer kunstvollen David Bowie-Biografie wird das Werk des „thin white duke“ mit einem Lese-, Musik- und Bilderabend gewürdigt. Kristof Hahn, bekannt für seine Lap-Steel-Gitarre bei der Band Swans, sowie der Bluesrock-Musiker Jesper Munk spielen Bowie-Songs und lesen aus dem Buch. Dazu werden Arbeiten der preisgekrönten Illustratorin Mária Hesse gezeigt.

Donnerstag, 08. Oktober

Leto, Molotow, Eintritt frei

Altenpfleger trifft Sonderpädagogen und angehenden Mediziner – diese Hamburger sind die wahrscheinlich „sozialste Band der Welt“. Jetzt feiern Jannes Hecker (Ges., Git.), Paul Kala (Ges., B.), Phill Fedtke (Git.) und Pascal Albrecht (Dr.) ihr zweites Postpunk-Werk „Wider“. Die Release-Show steigt open air im Backyard.

(Foto Beitragsbild (Leto): Lucja Romanowska)