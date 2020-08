Konzert-Tipps (08.-15. August)

Samstag, 08. August

OXMOX präsentiert: 35. HAMBURG-BANDCONTEST – Event #163, streammax.de/bandcontest, ab 10,- €

Die erste Live-Runde des traditionellen Musikförderpreises gibt es in diesem Jahr als Übertragung aus dem virtuellen streammax-Veranstaltungszentrum. Mit dem Ticket erhält man den Link zum Live-Stream und kann für seine Lieblingsbands voten. Pro Ticket ist nur eine Abstimmung möglich! Durch das bunte Programm mit sieben Konzerten neuer Bands führen die Bühnen- und Backstage-Moderatoren Gniechel sowie Tine Kumm. Komplettiert wird das Event durch The Sultan als Special Guest. Diese Musiker freuen sich über viele Zuschauer: Pitaya (Funk aus Hamburg), damn!escape (Rock aus Niedersachsen), Oberer Totpunkt (Electro/Dark Poetry Wave aus Hamburg), Path of Deceit (Metal aus Hamburg), MHM Records (HipHop aus Schleswig-Holstein) und Never Wanted (Punk/Rock aus Hamburg).

Sonntag, 09. August

OXMOX präsentiert: 35. HAMBURG-BANDCONTEST – Event #164, streammax.de/bandcontest, ab 10,- €

Der letzte Veranstaltungstag der ersten OXMOX-BANDCONTEST-Vorrunde mit sieben weiteren Konzerten aus dem virtuellen streammax-Veranstaltungszentrum. Die beliebtesten neuen Bands wollen den Einzug ins große Finale meistern und werden musikalisch von Orange Box als Special Guest unterstützt. Moderator Gniechel führt unterhaltsam durch das Programm und Backstage-Reporterin Tine Kumm sorgt für Gesprächsstoff hinter den Kulissen. Mit einem Ticket erhält man den Link zum Liveplayer und kann für seine Favoriten stimmen. Auf freundlichen Support freuen sich: Aourduo (Rock/Grunge aus Nordrhein-Westfalen), Julia Karr & Collective (R´n`B/Soul aus Hamburg), Audiofieber (Rock aus Bremen), SØRDLICH (Bar-Rock aus Schleswig-Holstein), Exaltyca (Rock/Folk/Symphonik/Gothik aus Hamburg) und PostBlu (Blues/Funk aus Hamburg).

Montag, 10. August

Lina Maly, Schrødingers, ab 20,- €

Es muss für Live-Liebhaber in diesen Zeiten Lichtblicke geben – oder Lichtungen: Am Schanzenpark wartet eine neue Open-Air-Bühne darauf, entdeckt zu werden. Zu diesem Zweck spielt die 23-jährige Liedermacherin aus Elmshorn ihre Songs im Trio („Meine Leute“).

(Foto: Antje Burchert)

Dienstag, 11. August

Vivie Ann, Knust (Lattenplatz), ab 11,50 €

„Menschen, die Chaos nicht ertragen können, sollten sich lieber von ihr fernhalten“, sagt Produzent und Pianist Christoph Klinger über die Hamburger Singer-Songwriterin. Vivie Ann gibt ein Open-Air-Konzert und singt mit den Titeln des Albums „When The Harbour Becomes The Sea“ aus ihrem Leben.

Mittwoch, 12. August

Margins Of April, Klangbar, Eintritt frei

Bei gutem Wetter spielt die Live-Musik im Suhrhof Pub im Innenhof. Da dort nur 50 Sitzplätze zur Verfügung stehen, ist rechtzeitiges Erscheinen sinnvoll. Das Hamburger Singer-/Songwriter-Duo verspricht Indie, Folk, Pop sowie Americana. Dazu haben Danny und Daniel zwei harmonierende Stimmen und Gitarren im Gepäck.

Donnerstag, 13. August

Sleepwalker‘s Station, Kulturcafé Komm du, Eintritt frei (Hutspende)

Der Singer-Songwriter Daniel del Valle erzählt in fünf Sprachen von Reisen nach Irland, Australien oder zum Indischen Ozean. Für seinen Indie-Folk bedient der vielfältige Künstler die Gitarre und Loops.

Freitag, 14. August

Yogi Jockusch & Ulrich Kodjo Wendt, Fischhalle Harburg, ab 15,- €

Entsprechend aktueller Auflagen (u. a. max. 40 Besucher, nur Reservierungen) hat das Kulturzentrum im Harburger Binnenhafen ein besonderes Programm zusammengestellt. Unter dem Motto „Corona Summer Night Open Air“ stehen unterschiedliche Künstler auf der Bühne. Dieses Mal das Duo Yogi Jockusch (Perk.) und Ulrich Kodjo Wendt (Diatonisches Akkordeon). Wendt ist z. B. für seine Filmmusiken („Im Juli“, Regie: Fatih Akin) bekannt und Jockusch spielt auch mit Achim Reichel. Zusammen präsentieren die Protagonisten einen wilden Mix aus Weltmusik und Improvisation.

Samstag, 15. August

Heavy Teddys & Dukes of Tijuana, Monkeys Music Club, ab 16,75 €

Gegen 18:30 Uhr eröffnen die Kölner Heavy Teddys mit deutschsprachigem Dreitonhackebilly. Danach spielen die Newcomer Dukes of Tijuana „Neo Rockabilly that rocks you of your socks”. Für die gute Nachbarschaft endet das Open-Air-Programm ab 21 Uhr. Wer mag, kann dann noch an den Tresen im Club wechseln. Hier sind die Plätze begrenzt und auch für das Konzert gibt es nur 70 Tickets.