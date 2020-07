KONZERT-TIPPS (08.-17. JULI)

Mittwoch, 08.07.

Joris, SEAT Cruise Inn (Buchheisterstr.), ab 77,- € (nur VVK, 1 PKW mit 2 Personen)

„Nur die Musik“ ist ein Vorbote vom 3. Album des 30-jährigen Niedersachsen. In dem Tributsong an alle Lieblingslieder „finden sich viele Elemente anderer Bands, die mich beeinflusst haben“, erklärt der Reibeisen-Sänger. Zum Beispiel das fallende Glas aus „Lemon Tree“ oder Anleihen an Snoop Doggs „Drop It Like It’s Hot“. „Die Chöre haben wir nach dem Abschlusskonzert zur letzten Tour aufgenommen, im Nightliner während der Party auf der Heimfahrt.“ Heute steuert der Tourbus direkt ins Autokino!

(Copyright EYECANDY)

Freitag, 10.07.

Los Muertos Muchachos, Klangbar (max. 50 Gäste), Eintritt frei

Marco Antic (Ges.), Gino Ernst (Git.), Wally Gelhorn (B.) und Rico Ernst (Cajon) sind „auferwacht von den Toten, um der Menschheit den Rock’n’Roll wiederzubringen“. Die norddeutsche Cover-Combo huldigt Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath oder Little Richard. Bei gutem Wetter open-air im Suhrhof.

Samstag, 11.07.

NuHussel Orchestra, Knust (Lattenplatz, max. 150 Gäste), ab 10,- € (nur VVK)

Auf dem Open-Air-Gelände vor dem Club gibt es globale Sounds aus St. Pauli. Wanja C. Hasselmann (Dr.) und sein Fusion-Kollektiv kombinieren Jazz mit Funk, Hip Hop, Rock oder Electro. Die Hamburger performen ihre Grooves mit immer neuen Gastmusikern, sodass oft mehr als die 7-köpfige Stammbesetzung zu hören ist.

Freitag, 17.07.

Crooked Road Band, Klangbar (max. 50 Gäste), Eintritt frei

Die Crooked Road führt über 300 Kilometer durch Virginia (USA). Entlang des Highways wird an vielen Stationen noch handgemachte Musik gespielt. Dem Namen entsprechend nehmen Stefan Segebrecht (Ges., Git.), Peter Römhild (Ges., Git.), Karl Damm (Ges., B.), Walter Tegeder (Dr.) und Steffi Näthe (Ges., Perc.) ihr Publikum mit auf einen Trip durch das Country- und Oldie-Gebiet. Abfahrt ist open-air im Suhrhof.