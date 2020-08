Konzert-Tipps (16.- 23. August)

Sonntag, 16. August

Fräulein Kumm, Klangbar

Bei schönem Wetter soll das 1. Weinfest im Suhrhof stattfinden. Zu den ausgewählten Rebensäften und Leckereien vom Grill gibt es Live-Musik. Ab 16 Uhr bringt Fräulein Kumm die besten Schlager-, Pop- und Neue-Deutsche-Welle-Hits auf die Bühne. Der Veranstaltung entsprechend darf „Griechischer Wein“ nicht fehlen!

Dienstag, 18. August

Stephanie Lottermoser, Knust (Lattenplatz), ab 11,50 €

Von München über Paris nach Hamburg – jetzt ist die hübsche Saxofonistin und Sängerin im Norden zu Hause. Nach dem letzten gemeinsamen Konzert im Februar brennen die Frontfrau und ihre Mitstreiter Lars Cölln (Git.), Nicolas Börger (Key.), Achim Seifert (B.) sowie Jost Nickel (Dr.) darauf, ihren groovenden Mix aus Jazz, Soul, Funk und Pop („This Time“) wieder live zu spielen.

Mittwoch, 19. August

Van Wolfen, Klangbar, Eintritt frei

Karrieren als Krankenpfleger oder Ringsprecher beim Boxen liegen hinter Micky Wolf. Außerdem spielte der Bluesrock-Gitarrist bereits für Rudolf Rock & die Schocker, Duesenberg und Achim Reichel. Jetzt hat der Wahl-Hamburger seine Liebe zur Cigarbox-Guitar entdeckt, deren Ursprung bis zum amerikanischen Bürgerkrieg reicht.

Donnerstag, 20. August

Johannes Oerding, Stadtpark, ab 55,- €

Der 38-jährige Hamburger sorgt für neue „Konturen“ in der Open-Air-Arena. Lockdowngerecht präsentiert sich die Location in einem anderen Gewand. U. a. mit reduzierter Kapazität, einer speziellen Rundbühne und festen Sitzplätzen in Liegestühlen. So lädt der Singer-Songwriter alleine diesen Monat an sechs Terminen (+ 21., 22., 27., 28., 30.) zu „Lagerfeuer Acoustics“ ein.

Freitag, 21. August

Aurel, Klangbar, Eintritt frei

Hamburgs berühmte (Werbe-)Stimme Stefan Aurel Schlabritz (u. a. „Das einzig wahre Warsteiner“) sorgt mit „Nichts als Meer“ für Sommerlaune. Der Sänger/Gitarrist ist einer der fleißigsten Rock´n`Roller Hamburgs.

Samstag, 22. August

Dr. Ring Ding, Monkeys Music Club, ab 16,75 €

Es gibt nur wenige Konstanten in der Musikwelt – im Bereich des Ska zählt Richard Alexander Jung dazu. Kaum ein deutscher Musiker ist so lange und erfolgreich im Offbeat tätig, wie der 50-jährige Münsteraner. Stilistisch in der gesamten Bandbreite jamaikanischer Musik zuhause, singt sich Dr. Ring Ding von Englisch zu Patois zu Deutsch zu Französisch und verbreitet „Good Vibes”.

Sonntag, 23. August

Queen Heaven, Planetarium Hamburg, ab 15,- €

Auf der großen Kuppelfläche spielt die audiovisuelle Hommage an die britische Band um Frontmann Freddie Mercury († 1991). Mit vielen Musik-, Bild- und Videoaufnahmen, die auf die heutige Technik adaptiert wurden. Hymnen wie „Bohemian Rhapsody“ oder „We Are The Champions“ werden mit Licht- und Lasereffekten stimmungsvoll untermalt.