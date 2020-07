Leser über’s OXMOX

BETR. Interview mit Prof. Dr. Sucharit Bhakdi

Liebes OXMOX-Team, danke für euren Mut und ein dickes Lob an euren Verlag! Das Interview mit Prof. Dr. Sucharit Bhakdi „Lockdown Fehlalarm???“ ist wirklich großartig! Schon lange wünsche ich mir kritische Stimmen im Medien-Mainstream … Herr Bhakdi ist ein Infektionsepidemiologe der sachlich, mit Daten und Fakten aufklärt, ohne die Absicht, die Menschheitsfamilie in Angst und Panik zu versetzen. Wunderbar, bitte mehr davon! Nadine Luhmann

Vielen Dank für euren Mut, auch mal andere Wissenschaftler zu Wort kommen zu lassen! Rosilie Schneider

Danke, dass die kritische Stimme eines Spezialisten hier eine Plattform bekommt. Björn Ahimsa Radtke

Herzlichen Dank für euren Mut, entgegen dem Mainstream, einem ausgewiesenen Experten ein Forum zu bieten. Es hat gut getan … Thorsten Kulbe

Danke für die Veröffentlichung! Ihr habt echt Mut! Lars van Dweller

Danke für das Interview! Endlich! Uwe Arbeiter-Brück

Danke, dass ihr meinen ehemaligen Professor Bhakdi interviewt habt! Ich habe ihn als strengen, immer fairen und absolut kompetenten Professor kennen lernen dürfen und bewundere ihn heute umso mehr dafür, dass er den Mut und die Energie hat, die Menschen aufzuklären. Thorsten Wern

Danke dafür! Ihr gebt mir den Glauben an Hamburg zurück – vor dem Lockdown war es für mich immer die Stadt der Freiheit und Vielfalt. Leider hat sich das auch hier geändert, aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Bald ist die Freiheit wieder da! Joachim Mucker

Danke für das Interview. Dr. Bhakdi ist sehr mutig und hat mein vollstes Vertrauen! Klasse, danke auch für euren Mut! Ute Falke

BETR. OXMOX braucht Dich

In Berlin hat das Stadtmagazin Zitty aufgrund der Folgen des Lockdowns schließen müssen. Insofern möchte ich meine Hamburger Freunde bitten – und natürlich alle, die sich beteiligen mögen – dem Hamburger Stadtmagazin OXMOX finanziell ein wenig unter die Arme zu greifen! Ich bin mit dem Herausgeber Klaus M. Schulz seit 1978 befreundet. Er war damals der Manager von den Big Balls and the great white Idiot und hat mir Ende 1977 sehr bei meiner anstehenden Audition als Gitarrist für deren zweite LP Produktion „Foolish Guys“ zur Seite gestanden. Danach hat er mir maßgeblich beim Start meiner Band FRIZZ geholfen und außerdem die Schreibweise des Bandnamens erdacht! Vielen Dank, lieber Klaus! Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr das OXMOX mit einer kleinen/großen Spende oder dem Kauf eines Abos oder des Samplers/Doppel LP „OXMOX Hamburg live ´81“, auf welchem ich auch mit FRIZZ vertreten bin, unterstützen würdet! Herzlichen Dank im Voraus! Rudy Nielson (Foto: Selfie am Fischmarkt)

Ich lese das OXMOX seit meiner Jugend. Hoffentlich bleibt es noch lange bestehen. Gute Idee mit dem Abo. Werde ich mal machen. Michael Bach

Gespendet! (Wenig, aber Kleinvieh macht auch Mist.) Katja Pohl

Herzlichen Dank vom gesamten OXMOX-Team für euren Support! Die unterstützenden Worte und Taten rühren und bestärken uns.