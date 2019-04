beauty agent sagt „Stopp“ zur Hautalterunhttps://www.oxmoxhh.de/?p=9781820&preview=true&preview_id=9781820g!

1. April 2019

Sie möchten durch nur eine Behandlung den Alterungsprozess Ihrer Haut hinauszögern und das ganz ohne operativen Eingriff? Genau das verspricht Joanna Zuk mit der HIFU-Methode (HIFU = Hochintensiver fokussierter Ultraschall).

Nach der Behandlung sind 10% des Ergebnisses sichtbar und nach 2-3 Monaten sieht man das endgültige Ergebnis, das ca. 2 Jahre anhält.

Die Wünsche ihrer Kunden weiß Joanna, als eine der Besten ihres Metiers, dank jahrelanger Erfahrung und ihres geschulten Blicks für Farben und Formen präzise umzusetzen. Mit Kompetenz und Einfühlungsvermögen überzeugte sie bereits zahlreiche Prominente, die sich ebenfalls bei ihr verschönern ließen. Joanna ist absoluter Profi auf ihrem Gebiet und bietet Hautstraffungen, Augenbrauen-Korrekturen, Zahnaufhellungen, Kopfhautpigmentationen, Permanent Make-Up, Körpermodellierungen, Microneedling und Wimpernverlängerungen an. Da sie zeitweise in Miami lebt, bewegt sie sich stets am Puls der Zeit und gibt ihr Wissen in regelmäßigen Schulungen weiter.

Kundinnen und Kunden berät sie persönlich in ihrem modern eingerichteten Studio am Mundsburger Damm 35.

Tel.: 0178 8877911

www.beauty-agent.org

Joanna Zuk

