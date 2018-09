28. September 2018

Die Musikexpress Klubtour powered by Wo­d­ka Gorbatschow geht in die dritte Run­de! Am 8.10. macht sie Halt in Hamburg (Uebel & Gefährlich). OXMOX und Wodka Gorbat­schow verlosen 3 x 2 Tickets für das Konzert im Uebel und Gefährlich mit Haiyti, Reezy, Antifuchs, Jomo und BLVTH. Stichwort: Wodka Gor­batschow

Weitere Informationen, das Line-Up und Tickets für die einzelnen Partys unter www.wodka-gorbatschow.de und www.musikexpress.de/klubtour

[KS]