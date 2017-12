Das nächste Weihnachten kommt bestimmt: Geschenkideen für Männer

14. Dezember 2017

Im Grunde unseres Herzens haben wir es immer schon gewusst: Mann ist nicht gleich Mann. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, wie man Männer mit unterschiedlichen Wünschen und Vorlieben zu Weihnachten beglücken kann. Vom großen bis zum kleinen Budget ist alles dabei, damit man erfolgreich seine Weihnachtsgeschenke an den Mann bringen kann. Hier sind unsere Favoriten.

Für Technikbegeisterte

Der Mann, der immer jedes neue Gadget besitzen muss, ist verhältnismäßig leicht zu beschenken. Man muss nur googeln, was zur Zeit die must-haves sind, und schon hat man etwas, das garantiert gut ankommt. Gesagt, getan! Wenn Geld erst einmal nur eine untergeordnete Rolle spielt, wie wäre es denn mit dem iPhone X, einer Gear 360 Kamera oder einem VR Headset? Auch Drohnen sind nach wie vor beliebt und auch längst nicht mehr so teuer, wie sie mal waren. Richtig praktisch wiederum ist eine Power Bank, am besten in XXL – da wird sich jeder Technikfreund freuen, wenn der Strom unterwegs nie ausgeht.

Für Sportfreunde

Freunde des passiven Sports kann man mit Dauerkarten und Saisontickets für die jeweilige Lieblingsmannschaft ausgesprochen glücklich machen. Vielleicht bekommt man sogar Karten zur WM 2018 in Russland, bewerben kann man sich noch bis zum 31.01.2018. Auch wenn man es dann nicht schafft, Karten zugelost zu bekommen, lässt es sich beim Public Viewing hervorragend mitfiebern und mit Spannung seine Live-Sportwetten verfolgen. Für Sportbegeisterte gibt es schier unendlich viele Geschenkideen. Von Gadgets wie GPS Laufuhren und Handyhaltern fürs Fahrrad, bis hin zu GoPro Kameras gibt es für Sportliche eine große Auswahl Gimmicks, die bestimmt gut ankommen. Praktische Ausrüstungen sind ebenfalls immer sehr beliebt, wie wäre es zum Beispiel mit einem leichten Joggingrucksack oder personalisierten Turnschuhen? Wie gut, dass diese alle paar Jahre erneuert werden müssen!

Für Verspielte

Auch Gamer brauchen eine solide Grundlage, wie wäre es also mit einem rückenschonenden Gaming Sessel? Die Nintendo Switch, Microsoft Xbox One S oder Sony PlayStation 4 Pro Konsolen finden sicherlich dankbare Abnehmer. Wireless controller, die Razer Lancehead Maus und spezielle Gaming Headsets sorgen für Beweglichkeit und Komfort beim Zocken. Mit Retro-Konsolen wie der Nintendo Super NES Classic Edition oder der Sega Genesis Classic kann man nostalgische Gamerherzen höher schlagen lassen. Nostalgiker kommen auch bei der Tetris Lampe ins Schwärmen.

Quelle: Pexels.com

Für Ästheten

Schön und praktisch schließen sich ja oft gegenseitig aus, aber mit einer chicen Smartwatch kann man nichts falsch machen. Bluetooth Boxen, die aussehen wie Miniaturausgaben von Victrola Grammophonen oder Lederhandschuhe, mit denen man Touchscreens bedienen kann, machen Liebhaber von schönen Gegenständen glücklich. Auch schön sind personalisierte Manschettenknöpfe mit Monogramm, in denen sich kleine USB Sticks verstecken. Der Amazon Kindle Oasis ist der wohl ästhetischste e-book Reader überhaupt. Der Reader ist auch noch wasserfest und man kann damit außerdem auch Audiobooks hören. Das Teil ist eben nicht nur etwas fürs Auge.

Glücklicherweise muss man sich nicht immer gleich ins hektische Getümmel der Einkaufsstraßen zur Vorweihnachtszeit stürzen, um nicht schon wieder nur Gutscheine zu verschenken. Die meisten unserer Geschenkideen kann man sich bequem nach Hause bestellen. Man sollte aber die unter Umständen längeren Lieferfristen sowie eventuelle Engpässe aufgrund der gesteigerten Nachfrage zu den Feiertagen beachten. Wir wünschen ein frohes Schenken und Beschenktwerden!