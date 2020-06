Der „Kombinat“-Skandal

Gerade jetzt, in einer Zeit in der wir alle noch mehr zusammenhalten müssen als sonst, scheinen viele aus Angst den Kopf zu verlieren.

In einer Nacht- und Nebel-Aktion, ohne Mitgliederbefragung, -Abstimmung oder -Diskussion, trennten sich einige Vorstandsmitglieder des Clubkombinat Hamburg von ihrer 1. Vorsitzenden Susanne Leonhard, erklärten sie abgesetzt zu haben und brachten sie auf üble Art in Zusammenhang mit „Populismus, Rassismus und Diskriminierung“.

Kann das sein, dass sich eine Interessen-Gemeinschaft wie das Kombinat gegen eine ihrer wertvollsten Helferinnen stellt, weil sich diese für die freie Meinungsäußerung einsetzt und mit der DOCKS-Aktion „Wandzeitung“ die Menschen zum Nachdenken und zum Diskutieren anregen möchte? Kommentare auf den Facebook-Seiten des Clubkombinat spalten Menschen , die eigentlich Freunde sein sollten.

Wie moralisch verwerflich ist es gegen eine langjährige, ehrenamtliche 1. Vorsitzende, eine gute Freundin einen öffentlichen Shitstorm zu organisieren?

Hatte man Angst eine „Wandzeitung“ gefährde finanzielle Mittel durch die Kulturbehörde?

„Nazisprech“ und „Reichsbürger -Argumente“ wirft Facebook-Nutzer Marc Nicoleit der Geschäftsführerin des DOCKS, Susanne Leonhard vor. Weil sie das Wort „Mainstream“ benutzte?

Der Schaden für die beliebte Location DOCKS dürfte beträchtlich sein.

Mit einer Auswahl ausschließlich negativer Kommentare hat sich die „MoPo“ in einem reißerischen Artikel mit der Überschrift „Das ist Nazi-Sprech“ dazu positioniert. So viel zum Thema Mainstream-Medien.

Dabei findet man jede Menge Kommentare von Menschen, die Susanne Leonhard zustimmen und unterstützen.

„Es ist schade, dass man sich heutzutage für alles entschuldigen und rechtfertigen muss und kaum noch etwas sagen darf, ohne das Leute einem wieder einen Strick daraus drehen. Ich bin der Meinung, dass jeder mal lieber bei sich selbst anfangen sollte mit Kritik und sich selber in Frage stellen, bevor man nur noch bei anderen nach Fehlern sucht!“ Schreibt Iris Graves.

„Wenn andere großkotzig schreien, sie würden bei euch nicht mehr spielen wollen – wir übernehmen das dann gerne, gar kein Problem. RocknRoll!“ schreibt die Band Chill Checkers. Und Facebook-Nutzerin

Carina Blüml schreibt: „Schön dass es noch Mutige gibt, die es nicht scheuen zum Nachdenken anzuregen. Kritisches Denken und Meinungsvielfalt haben uns allen im Leben schon geholfen. Auch in dieser Krise sollte freie Meinungsäußerung in einer Demokratie akzeptiert werden, einen Meinungsaustausch zuzulassen ohne diffamiert zu werden! Und ohne Schubladendenken!“ und Kim Anja Schicklang fügt noch hinzu: „Die Reaktionen auf euren Post zeigen ja, was mit Menschen geschieht, welche die Regierungsmaßnahmen hinterfragen. Es ist erschreckend, wie weit wir schon sind.“

Und auch mit Kritik am Clubkombinat Hamburg und deren Reaktion mangelt es im Netz nicht:

Der ehemalige 1. Vorsitzende des Clubkombinat Odin Stpauli schreibt: “Unfassbar, was für eine befremdliche Stellungnahme…ich kann es nicht nachvollziehen , dass ihr Leo auch nur im Ansatz in Eurer Formulierung eine rechte Rhetorik oder Gesinnung unterstellt, obwohl ihr sie alle doch so gut kennt. Anstatt Eure Dienstälteste ehrenamtliche und wahrscheinlich auch fleißigste Kollegin zu belehren , dass rechte Ränder unser Vokabular in Form von „alternativ“ und „ main stream media“ in Beschlag genommen haben ( passt bitte schön auf den Rest unserer Sprache auf), hättet ihr euch geschlossen mit Leo zusammen dieser Sache stellen müssen. Niemals so lange ich und auch ihr im Vorstand Leo kennt gab oder gibt es auch nur den Hauch eines Zweifels an ihrer Einstellung zu den Werten unserer Gesellschaft . Das diese Werte die sie in sich trägt und auch gerne mit viel Liebe und Engagement verbreitet nicht mit den Werten dieses Verbandes vereinbar sind sollte nicht Leo sondern euch allen in diesem Verein zu denken geben. Ich meine hier ausdrücklich die Leute die Leo kennen und nicht einfach einen Chat für die Veröffentlichung ihres Unsinns suchen. Ich bin entsetzt wie ihr mit einem dem Verein anscheinend unliebsam gewordenen MENSCHEN umgeht… Zack an die Wand stellen , weit distanzieren und zum Abschuss in den sozialen Medien freigeben (mit unfassbarer Menschenverachtung in Eurer Stellungnahme). Ich fühle mich sehr stark an Passagen von Dendemann erinnert (Auszüge aus „Keine Parolen“): unsere Oma war die letzte ganz Patente, wir haben nur noch transparente Transparente, voller Angstzustände, Toleranz am Ende. Die fest entschlossene Verdrossenheit , so lange man auf die nächste Sprosse steigt, ja der Blogger bloggt die Gosse schweigt , keine Botschaft außer wer ist hier der Boss zurzeit, wir fühlen uns mit uns eigentlich ganz wohl, wir wollen keine Statements keine Parolen…Großes Interesse am eigenen Wohl, keine Prinzipien keine Parolen…wenig Ehre viel Desinteresse kaum Anstand immer Gästeliste…

Nicolas Kourtesis ist selbst Clubbetreiber und würde seinen Crew-Mitgliedern niemals in den Rücken fallen:

„Ich finde es wirklich sehr schade, was man mit einem Mitglied eurer „Familie“ macht. In dieser Situation sieht man, wer neben jemandem steht und wer zusammenhält.

Facebook-Nutzer Karl Schulz findet keine besonders freundlichen Worte für das Clubkombinat und zeigt sich empört über deren Reaktion: „Ihr solltet Euch in „Reichskultur-Kombinat“ umbenennen, damit Leute mit Verstand nicht versehentlich an Euch spenden. Wer im Auftrag der Herrschenden unterwegs ist, sollte ehrlicherweise nur von Staatsknete leben.“

Jörn Behrens von Tekkno ist Grün macht klar, dass auch die Reaktion des Clubkombinat weitgehende Folgen nach sich zieht und schreibt: „Wir haben Euch unsere Meinung mehr als deutlich per E-Mail geschrieben und als Konsequenz für Euer Handeln die Mitgliedschaft bei Euch gekündigt! Das hat tatsächlich vielfältige Gründe aber letztendlich entscheidend ist Euer aktuelles Verhalten zum Umgang mit der Situation. Das ist nicht in unserem Sinne und zeigt nicht gerade Stärke von Euch. So etwas sollte sich nicht Clubkombinat nennen und hat in unseren Augen keinen Platz in unserer freien und solidarischen Gemeinschaft, welche darauf beruht auch andere Meinungen anzuhören (… ) Wird Zeit, dass auch Ihr Euch dazu entschuldigt!“

Das fordern mittlerweile viele. Und vielleicht wäre es an der Zeit für einen großen runden Tisch.

Rund 170 einstige Live-Musik-Club-Veranstalter hatten sich organisiert im sog. “Clubkombinat”, auch um bessere Behandlung durch die Politik zu erreichen. Muss man sich dafür verbiegen?

Bloß wie soll man in eine Diskussion gehen, wenn man bestimmte Wörter nicht mehr benutzen darf? Gibt es da vorab ein Mailing mit „Verbotswörtern“?

Wollen oder müssen wir jetzt schon Nazis Wörter überlassen? Läuft es darauf hinaus? Wer hat den Begriff „Mainstream-Medien“ als „Nazisprech“ benannt? Sind jetzt plötzlich alle Regierungskritiker rechts?