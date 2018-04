Farbenfrohes Spektakel

30. April 2018

Es wird größer, es wird bunter und es wird elektrisierend. In Zeiten der Verschmelzung des Digitalen und Realen startet die Holi Festival of Colours „Electric Tour“ in eine futuristische Farben-Welt. Die größte Deutschland-Tournee aller Zeiten macht an 19 Standorten halt (u. a. am 08.09. in Hamburg) und entführt die Besucher in eine bunte Welt voller Lichter, Laser und elektronischer Tanzmusik. In unserer digitalisierten und zukunftsorientierten Generation bleibt das Gefühl von Gemeinschaft und Zusammenhalt bestehen. Zelebriert wird dieses universale Bewusstsein mit einem aufregenden Farbenmeer. Stündliche Farb-Cou­nt­downs, gigantische Bühnenshows und eine str­ah­lende Community erwarten dich. OXMOX verlost Tickets!