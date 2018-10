Flexibles Online-Fernsehen

29. Oktober 2018

Fernsehen in einer WG – da ist Chaos vorprogrammiert: Wer entscheidet z. B., was läuft? Mit waipu.tv, dem deutschen Marktführer für Online-TV, kommt Fernsehen in jeden Raum der Wohnung – ganz ohne Verkabelung – auf Smartphone, Tablet, Fernseher, im Browser und Fire TV. Euch erwarten über 90 TV Sen­der und viele Sonder- und Pay-Kanäle. Die Kosten starten bei 4,99 EUR/­Monat – eine Mindestlaufzeit gibt es nicht. Aufgrund des zweijährigen Ju­b­iläums, habt ihr die Möglichkeit, waipu.tv zwei Monate lang kostenfrei und unverbindlich zu testen. OXMOX verlost drei Jahrespakete waipu.tv + 3 Chr­o­mecasts! Stichwort: waipu.tv

[KS]