Großes Weihnachtsspecial + Verlosungen!

Cavalluna: „Legende der Wüste“

01.+02.02.20, Barclaycard Arena

Das Programm verspricht eine atemberaubende Kombination aus höchster Reitkunst und einer spannenden Storyline: erzählt wird die Geschichte der Prinzessin Samira, deren Krönung zur Königin von ihrem bösen Cousin Abdul vereitelt wird – ein spektakuläres Abenteuer um den Kampf zwischen Gut und Böse beginnt! cavalluna.com

©CAVALLUNA-CAVALLUNA_Legende_der_Wueste_Pressebilder

Imperial Theater

Das etwas andere Theater: Seit 25 Jahren fester Bestandteil der Reeperbahn, hält das Krimitheater seine Besucher in Atem. Krimiklassiker wie Edgar Wallace, Sherlock Holmes werden neuinterpretiert – spannend, überraschend, ganz imperial. Derzeit laufen „Der Untergang des Hauses Usher“ und „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“ – von OXMOX getestet und für gut befunden. imperial-theater.de

Martins Musikkiste

Seit 1990 liefern Martin Hense und sein Team Instrumente, Saiten und Zubehör. Der traditionsreiche Musikladen in Kaltenkirchen lockt auch zum Stöbern nach dem passenden Weihnachtsgeschenk.

OX­MOX verlost Marshall-Rucksäcke! martinsmusikkiste.eu

Harald Lesch und Quadro Nuevo – Sonne, Mond und Sterne

26.03., 20Uhr, Laeiszhalle

Die fantastischen Wissenschaftserzählungen des Astrophysikers und Naturphilosophen Professor Harald Lesch sind Kult! Jetzt bekommt er musikalische Unterstützung der Quadro Nuevo. Es wird galaktisch!

Howard Jones

22.04.20, Markthalle

Die Synth-Pop Ikone schuf weltweite Hits, wie “Things Can Only Get Better” und “What is Love?” und ist mit seiner „Transform & The Hits Tour“ nach über 10 Jahren das erste Mal wieder in Deutschland. Support: Quaeschning und Schnauss von Tangerine Dream. howardjones.com

Credit:_Simon Fowler.

Martin Rütter: Freispruch!

29.02.20, Barclaycard Arena

In seinem neuen Live-Programm hält der einzig wahre „Anwalt der Hunde“ ein Plädoyer für die Beziehung von Hasso und Herrchen. Denn was wir alle längst wissen, aber kaum zu denken wagen, bringt der Hundeprofi Nummer 1 unmissverständlich auf den Punkt: SCHULD ist nie der Hund. martin-ruetter-live.de

X-Mas Reggae Show

24.12., 22 Uhr, Fabrik

An Heiligabend wird es karibisch in Altonaer Club. Mit von der Partie sind u. a. : Anthony Locks, Nuavibe, P.A.T. sowie der Erfinder dieser Veranstaltung Jamaica Papa Curvin. fabrik.de

The Music of John Williams

07.01., 20 Uhr, Laeiszhalle

50 Oscar-Nominierungen für die beste Filmmusik! Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter und und und – John Williams ist einfach genial!

Discomove 2020

16.05., 15Uhr, Kanalplatz Harburg

Der größte Discotrip Deutschlands geht in die nächste Runde! Verrückte Kleider, grelle Kostüme und Perücken, bunte Trucks und vor allem mitreißende Musik aus den 70er und 80er Jahren warten auf die Besucher. Die Musik­trucks ziehen mit einer tanzenden Partymenge um den Harburger Binnenhafen. Drei Stunden wird zu den größten Hits der Disco-Ära getanzt und gefeiert. discomove.de

Foto: Bernd Langmaack

Reload Festival

13.-15.08., Sulingen

Die volle Ladung Metal, Punk und Hardcore erwartet euch auf der 15. Ausgabe des Festivals. Zu den bisher bekanntgegebenen Acts gehören u. a. Lacuna Coil, , Mr. Irish Bastard, As I Lay Dying und Russkaja. reload-festival.de

Foto Beitragsbild: Bernd Langmaack