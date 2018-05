Hansa-Park: Nervenkitzel, Spaß und Märchenzauber

29. Mai 2018

In den Hansa-Park in Sierksdorf an der Ost­see kommen schon seit über 40 Jahren, zahlreiche Adrenalin-Junkies zu Besuch, um ein ab­wechs­lungsreiches Freizeitprogramm zu ge­nießen. Der Vergnügungspark hält seit dem 29.03. wieder neue Themenwelten, faszinier­ende Sh­o­ws und spannende Fahrgeschäfte bereit. Ne­ben den Klassikern wie „Fluch von Nov­gorod“ und „Nessie“ sind zur neuen Saison drei neue Attraktionen mit dabei: Die ab­ge­drehte, selbst steuerbare Kombination aus Mo­torrad und Schiff – „Barcos del Mar“, die Va­rieté-Show „Timeless“ oder der neue 4D-Ki­no-Hit „Son Of Bigfoot“. Für alle Abenteuer­lustigen ver­lost OXMOX Tickets!