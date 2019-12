OXMOX verlost Adventskalender & Weihnachtsgeschenke!

Rubbellos-Adventskalender 2019

Kaum werden die Temperaturen kühler, steht auch schon Weihnachten vor der Tür. Und in dieser Zeit gibt es von LOTTO Hamburg 24-mal die Chance auf Glück. Hinter jedem Türchen der Rubbellos-Adventskalender – erhältlich in zwei verschiedenen Hamburg-Motiven – wartet ein Rubellos. Je nach Preisklasse des Kalenders sind Gewinne von 1 Euro bis 50.000 Euro* möglich. Und wer kein Glück beim Rubbeln hat, der geht trotzdem nicht ganz leer aus: hinter jedem Türchen gibt es zusätzlich zum Los einen Glücksspruch!

Die beiden Rubbellos-Adventskalender sind in den Varianten Silber (26,95 €) und Gold (34,95 €) ab sofort in jeder Hamburger LOTTO-Annahmestelle erhältlich.

LOTTO Hamburg wünscht viel Glück!

Teilnahme ab 18 • Spielen kann süchtig machen • Hilfe unter 0800 – 137 27 00

*Chance 5 Euro-Los 1 : 900.000

OXMOX verlost Adventskalender!

Camper-Urlaub mit Starcar

Mit einem Camper von Starcar bequem und völlig ungebunden mit bis zu vier Schlafplätzen in den Kurzuurlaub. Ab 88 €/Tag inklusive 300 Kilometern! Reserviert Euren Camper ganz einfach unter starcar.de

OXMOX verlost ein Wochenende mit einem Sprinter!

Hansa Park – Spaß verschenken

In den Hansa-Park kommen schon seit über 40 Jahren zahlreiche Adrenalin-Junkies und Familien zu Besuch, um ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm zu genießen. Neben den Klassikern wie „Fluch von Novgorod“ und „Nessie“ sind auch neuere Attraktionen, wie der Wasserbahn „Awildas Abenteuerfahrt“ dabei. hansapark.de

OXMOX verlost Tagestickets für 4 Personen!

Noch kein Weihnachtsgeschenk?

Macht euren Liebsten eine Freude mit dem Xiaomi Mi A3. Das Top-Smartphone überzeugt mit einem 6,088″ (15,46 cm Diagonale) AMOLED Dot Drop Display, mit einem sehr leistungsstarken Akku mit 4030mAh, einer 48 Megapixel Ultra Wide Triple Kamera und einer beeindruckenden AI Selfie Kamera für brilliante Gruppenselfies auch ohne Selfiestick.

OXMOX und Mobilcom-Debitel verlosen das Smartphone. mobilcom-debitel.de

OXMOX verlost das Xiaomi Mi A3!

First Stage: Musicalworkshops

Die Workshops der Stage School sind für Erwachsene konzipiert, die jenseits von beruflichem Ehrgeiz ihre kreative Seite ausleben wollen. Unter der Anleitung professioneller Dozenten tauchen die Teilnehmer in die Welt des Musiktheaters ein: Eine Woche Tanz, Gesang und Schauspiel mit anschließender Bühnenshow vor Publikum im Hamburger First Stage Theater stehen auf dem Programm! firststagehamburg.de

OXMOX verlost Schauspielkurse!

Pechkeks Anti-Adventskalender

Oh du Fröhliche? Nein, danke! In diesem Kabinett des schwarzen Humors verstecken sich 24 rabenschwarze Unglückskeckse mit deprimierenden Botschaften und Beleidigungen. Widersetze dich der gefühlsduselige Weihnachsstimmung. Und alle Veganer aufgepasst: auch ihr bleibt mit den Keksen nicht vom Unheil verschont! pech-keks.de

OXMOX verlost Anti-Adventskalender!

Gemütlicher Kinospaß im UCI

Ob Actionthriller, Drama oder Comedy: In der kalten Jahreszeit sind Kinobesuche am schönsten, also schnappt euch eure Liebsten, denn OXMOX verlost Weihnachtsboxen mit je 2 Kino- Popcorn- und Getränkegutscheinen in der weihnachtlichen Dose, die sich auch perfekt als Geschenk für Groß und Klein eignet! uci-kinowelt.de