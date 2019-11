OXMOX verlost Tickets: Die schönsten Geschenke

Und so nehmt ihr teil: Sendet uns eine Mail mit eurem Wunsch-Gewinn im Betreff an gewinne@oxmoxhh.de und drückt die Daumen! 🙂

__________________________________________________________________

Eat to the Beat: Die Küchenparty

02.12., 18:30 Uhr, The Box

Hier trifft leckeres Essen auf mitreißende Musik! Bei verschiedenen musikalischen und kulinarischen Challenges bündeln Sternekoch Nelson Müller, Musiker Tim Bendzko und Moderatorin Barbara Schöneberger ihre Kräfte und garantieren einen stimmungsvollen Abend. thebox-hamburg.com

OXMOX verlost Tickets!

__________________________________________________________________

Mineralien Hamburg

06.-08.12. Hamburg Messe

Auf Nordeuropas größter Mineralienmesse präsentieren rund 400 Aussteller aus dem In- und Ausland Unikat-Schmuck und prachtvolle Edelsteine, kostbare Mineralien und Millionen Jahre alte Fossilien. Die Besucher erwartet eine wahre Schatzkammer voller attraktiver Angebote und Geschenkideen für jeden Geldbeutel. mineralien-hamburg.de

OXMOX verlost Tickets!

__________________________________________________________________

Gospel Christmas Concert

02.12., 20Uhr, Hauptkirche St. Michaelis

Die vielfältige Geschichte des Gospels in einem Konzert – von traditionell bis aktuell. Neben Klassikern wie „Amazing Grace“ auch Neuinterpretationen wie Michael Jacksons „Earth Song“. Stellar-Award-Gewinnerin Laeh Jones: „Es gibt verschiedene Formen von Gospel. Ihnen gemeinsam ist die Liebe zu Gott und den Menschen. Dies zu zeigen macht das Gospel Christmas Concert aus.“

OXMOX verlost Tickets!

__________________________________________________________________

Master and More

06.12., 09:30-16 Uhr, edel-optics.de Arena

Du suchst die richtige Hochschule für deinen Master? Oder weißt noch gar nicht so genau, welcher der geeignete Master für dich ist? Dann komm zur MASTER AND MORE Messe in Hamburg, dem “All-in-One”-Informationsevent für alle Studenten, Absolventen und Young Professionals. master-and-more.de

Freier Eintritt mit dem Code „OXMOX“

__________________________________________________________________

Brass Band Berlin – Swinging Christmas in Concert

05.12., 20Uhr, Laeiszhalle

Ein fröhliches Weihnachtskonzert für die ganze Familie mit amerikanischen Weihnachtsliedern wie „White Christmas“ oder „Jingle Bells“, humorvoll moderiert von Bandleader Thomas Hoffmann. Natürlich schleicht sich auch das ein oder andere unterhaltsame Lied ein, das nicht so ganz was mit Weihnachten zu tun hat. brass-band-berlin.de

OXMOX verlost Tickets!