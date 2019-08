Tolle Verlosungen im August!

1. August 2019

Schickt uns eine Mail mit eurem Wunschgewinn an gewinne@oxmoxhh.de! Wir wünschen euch viel Glück!!

Circus Krone präsentiert Mandana

ab 08.08. auf Deutschland Tournee

Der größte Zirkus der Welt präsentiert mit „Mandana – Circuskunst neu geträumt“ eine faszinierende Liebesgeschichte zwischen der edlen Pferdeprizessin Mandana (Jana Mandana Lacey-Krone) und dem Löwenmann Martin Lacey jr.. circus-krone.de

OXMOX verlost Tickets

Digitalsommer Prignitz

10.08., 9-19 Uhr, Wittenberge

Digitalisierung macht mobil: Die ehemalige Mitropa-Halle verwandelt sich in einen digitalen Ort mit Pop-up CoWorking Space. Diskussionen zu neuen digitalen Arbeits- und Lebenswelten im „Digitalen Dorf“, Austellungen und ein Raum zum Kennenlernen und Netzwerken. digitalsommer.de

Starcar – Sommer, Sonne, Cabrio

Ein paar Tage am Meer oder auch ein Städtetrip nach Berlin: Gewinne ein Wochenende mit dem smart for two Cabrio, dem perfekten Begleiter für einen Ausflug zu zweit – inkl. alle Freikilometer und Vollkasko! starcar.de

V+ Curuba – Erfrischend gemixt

Gewinne DAS Must-Have des Sommers – einen Lamzac Fatboy zuasmmen mit zwei Sixpacks des spritzigen Biermix V+ Curuba! Das kultige Luftsofa bietet ganz bequem Platz für 2 Personen – auch auf dem Wasser! Gewinne 2 V+ Curuba Sixpacks und mit V+ gebrandete Fatboys! Teilnahme ab 18. veltins.de

InLine: Laden per Legen

Drauflegen und laden: Qi charge Light spendet Smartphones nur durch Berührung Energie und strahlt auf Wunsch sanftes Licht aus. inline-info.com

OXMXO verlost Charger

Pepino Peach

Ein intensiver Duft steigt in die Nase und am Gaumen entfaltet sich der volle Geschmack sonnengereifter Pfirsiche: Das ist Pepino Peach. Am 22. August wird die Pepino Summer Night im Café Schöne Aussichten in Hamburg gefeiert. OXMOX verlost Summer Night Pakete (je 3 Flaschen Pepino Peach, 12 Gläser, 6 Eiswürfelformen und eine Barmatte)

Hamburg School of Music

Die Musikschule bietet eine praxisnahe Ausbildung, die großen Wert auf Spielfähigkeit legt. Erfahrene Dozenten, die selbst aktive Musiker/innen sind, geben ihr Wissen mit Herz und Seele an den Nachwuchs weiter. theschool.de

Teile diesen Beitrag









[KS]