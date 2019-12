OXMOX verlost Weihnachtsgeschenke!

Sendet uns eine Mail mit eurem Wunsch-Gewinn im Betreff an gewinne@oxmoxhh.de! Viel Glück 😉

Holiday On Ice: Supernova

06.02.- 09.02.2020 Barclaycard Arena

Die energiegeladene Eisshow nimmt sein Publikum in spektakulären Settings mit auf eine Abenteuerreise von der Erde zu den Sternen. Erzählt wird von einem gigantischen Schneesturm, der die Protagonisten aus der verschneiten Polarwelt hinaus in die Unendlichkeit des Kosmos trägt. Eine atemberaubende Show, die Groß und Klein verzaubert! holidayonice.com

Mario Barth: “Männer sind faul, sagen die Frauen”

15.02.20, Barclaycard Arena

Wer glaubt, das Thema Mann/Frau sei irgendwann erschöpft, der irrt: der größte Paartherapeut der Galaxis hat wieder so einiges Absurde aus dem Beziehungsalltag zu berichten. Diesmal gibt ihm sowohl seine Freundin Rätsel auf, als auch seine Mutter, die ihn mit dem neuen Smartphone beinahe sprachlos macht. mario-barth.de

Simply the Best – Die Tina Turner Story

27.12., Barclaycard Arena

2019 ist das Jahr besonderer Tina Turner-Jubiläen: Vor 35 Jahren erschien ihr über 20 Millionen Mal verkauftes und mit vier Grammys ausgezeichnetes Album „Private Dancer“, der Start eines unglaublichen Comebacks und einer Weltkarriere. Zu Ehren des 80. Geburtstags der „Queen of Rock“ wird „Simply The Best – Die Tina Turner Story“ bis weit ins kommende Jahr 2020 hinein auf große Tour durch Deutschland, Österreich und Italien gehen! tina-turner-story.com

Airbeat One

08.-12.07., Neustadt-Glewe

Ciao Italia – Norddeutschlands größtes elektronisches Musikfestival wird italienisch.

Die besten DJ’s bringen die Menge zum Tanzen. Line-Up Highlights: 3 Are Legends (Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike), Armin van Buuren, Marshmello, Boris Brejcha, Deniz Bul, Theydream, Astrix, Sander van Doorn presents Purple Haze. airbeat-one.de

Berlin Berlin: Tanz auf dem Vulkan

11.02., Kampnagel

Das Publikum wird entführt in eine Welt aus glitzernden Paillettenkleidern, zügellosen Tänzen und heißen Melodien der 20er Jahre. Die Show um die zeitgemäß arrangierte Musik und Tänze, wie Swing, Charleston und Lindy Hop, lässt die „Goldenen Jahre“ neu aufleben. berlinberlin-show.com

Hütte Rocks Festival

06.-08.08.20, Georgsmarienhütte

Die US-Rock-Stars Puddle of Mudd kommen über den großen Teich, um die niedersächsische Kleinstadt zu rocken. Mitunter auch dabei: Deine Cousine, Monsters of Liedermaching, City Kids Feel The Beat. Als Auftakt gibt es das Hütte Rockt Kids In Concert für die kleinsten Musikfans. Huette-rockt.de

Ehrlich Brothers – Dream & Fly

07.02.20, Sparkassen-Arena (Kiel)

Die Magie-Show von Andreas und Christian Ehrlich verblüfft mit neu-ertüftelten Illusionen, die vor dem aufwändig inszenierten Bühnenbild aufgeführt werden. Auch neu: eine eigene Live-Band untermalt die spektakulären Tricks der Brüder mit heißen Grooves. ehrlich-brothers.com

