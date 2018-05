29. Mai 2018

Seit Februar sind die Pforten des hippen Tat­too­studios Skull Island Tattoo geöffnet. Di­rekt an der Haupteinfahrt nach Finkenwerder, am Aue-Hauptdeich, gelegen, bietet daas klei­ne professionelle Studio erstklassige Tattoos und top hygienische Standards. Das Am­biente des kleinen Tattoo Shops vereint Exo­tisches und Skurriles, Tiki-und Seefahrer-Motive – garniert mit einer Prise Voodoo-Zauber. Gründer und Tattooer Tor Abyss lebte 12 Jahre in London und erlernte dort das Tätowieren. Seit 2013 lebt Tor nun an der Elbe. OXMOX verlost einen 150 €-Gut­schein!