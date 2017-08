31. August 2017

TABASCO® lädt in Hamburgs heißestes Guerilla Restaurant. Jetzt mitmachen und VIP Tickets gewinnen.

Am 15. September ist es soweit – Hamburgs Gastro-Szene wird für eine Nacht von der heißesten Food-Kollaboration der Saison aufgemischt: Zusammen mit der Kitchen Guerilla präsentiert TABASCO® am 15.09. unter dem Motto „Thrill Your Food“ deutsche Klassiker mit US-Südstaaten Thrills in völlig neuer Interpretation. Von „Sauce Hot-landaise“ über TABASCO® Avocado-Eiscreme: Die spannende Karte des stylischen Guerilla Restaurants hat es in sich und die exklusiven VIP Gäste werden für einen Abend auf ganzer Linie verwöhnt. Hier bleibt kein Geschmacksnerv unberührt und kein „Lecker“ unausgesprochen. Im Anschluss an das VIP-Dinner ist die coole Location in Hamburg-Altona für Jedermann zur Bloody Mary Night geöffnet.

In ist, wer drin ist. TABASCO® und OXMOX spendieren 1 x 2 Tickets im Wert von jeweils 100 Euro für einen ganz besonderen Abend. Anreise und Übernachtung sind nicht enthalten. TABASCO® – THRILL YOUR FOOD!