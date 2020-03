TOLLE GEWINNE IM MÄRZ!

Für alle Verlosungen gilt: Sendet uns eine Mail mit eurem Wunsch-Gewinn im Betreff an gewinne@oxmoxhh.de! Viel Glück 🙂

OXMOX präsentiert:

Hamburg zeigt Kunst

22.03., 10-19 Uhr, Cruise Center Altona

120 Maler und Skulptur-Künstler präsentieren ihre Werke. Erwartet werden internationale Gäste und Künstler aus dem gesamten Bundesgebiet. hamburg-zeigt-kunst.de

Eintritt: 8 €, Studenten/Schüler/Menschen mit Beeinträchtigung: € 6, Kinder bis 12 Jahre frei

OXMOX verlost Tickets!

Zirkus des Horrors: „Infernum“

15.05.-07.06., Heiligengeistfeld

Spektakuläre Stunts auf dem Rad des Todes, rasante Flugmanöver auf der russischen Schaukel und waghalsige Luftakrobatik lassen deinen Atem stocken. Das Konzept verspricht puren Nervenkitzel, verrückte Astisten und irre Freaks. zirkusdeshorrors.de

OXMOX verlost Tickets!

OXMOX präsentiert:

All You Need Is Love

02.06.-26.07., St. Pauli Theater

Im Erfolgs-Musical überzeugen die vier Künstler sowohl mit professionellem Live-Gesang als auch Schauspielkunst, die das Publikum in die 60er Jahre hineinversetzt. Authentische Kostüme und historische Videoeinspielungen machen die Illusion perfekt. st-pauli-theater.de

OXMOX verlost Tickets!

(©-hundertmark)

Frühlingsdom

27.03.-26.04., Heiligengeistfeld

Bei leckeren Slush und gebrannten Mandeln können sich Abenteuerlustige an den diversen Buden Stärken, bevor es in die Fahrgeschäfte geht! Neben Klassikern wie „Apollo 13“ oder auch der „Wilden Maus XXL“ begeistert erstmals das Skandinavische Fischerdorf mit gemütlich-rustikaler Atmosphäre. Jeden Mittwoch ist Familientag mit ermäßigten Preisen. Das Highlight ist das Feuerwerk, das es an jedem Freitag gegen 22:30 Uhr zu bestaunen gibt.

OXMOX verlost DOM-Gutscheine!

(copyright: Markt Macher )

Zirkus Charles Knie

08.-15.04., Frascatiplatz, Bergedorf

Popcorn, Tiere, Sägemehl – große Unterhaltung für alle Generationen und alle Altersklassen, dabei jung und modern mit vielen Gags und Überraschungen. Edle Pferde, Miniponys, Zebras, Kamele, Dromedare, viele unterschiedliche exotische Rinder, Lamas und sogar Kängurus und Vogelstrauße dazu Künstler, Artisten, Clowns, Akrobaten und Musiker – so muss Zirkus sein!

zirkus-charles-knie.de

OXMOX verlost Tickets!