17. Januar 2019

Snack me if you can!

Kleine Kugeln, praktisch verpackt im wieder­verschließbaren Beutel laden dazu ein, immer wieder zuzugreifen. Belohnt wird man mit Füllungen aus leckerem Karamell, salziger Brezel oder knusprigem Keks. Umhüllt sind alle drei Varianten mit der Vollmilchschoko­lade von Lindt. OXMOX verlost Hello Sna­ck Bites Pakete!

Stichwort: Lindt an gewinne@oxmoxhh.de

Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

merken

teilen

mitteilen

[KS]