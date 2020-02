VERLOSUNGEN IM FEBRUAR

Und so nehmt ihr am Gewinnspiel teil: Sendet uns eine Mail mit eurem Wunsch-Gewinn im Betreff an gewinne@oxmohh.de! Viel Glück 🙂

Hamburg Dungeon

Lachen, schreien, mitmachen: In einer einzigartigen Mischung aus Shows, Kurz-Theater-Stücken, Fahrgeschäften und Erlebnissen der besonderen Art werden die grausamen Hamburger Geschichten für euch zur echten Realität. Dank der professionellen Schauspieler, der täuschend echten Kulissen sowie unzähliger filmreifer Effekte erlebt ihr ein unvergleichliches Spannungsfeld aus Grusel und Spaß, Adrenalin und Nervenkitzel, schwarzem Humor und dunkler Vergangenheit.

thedungeons.com/hamburg/de/

OXMOX verlost Tickets!

(Foto: Maria Katharina Wächtler_Hamburg Dungeon_Bjoern Gantert)

KARAT 45

18.04., Laeiszhalle, ab 18,85€

Der tragische Krebstod von Herbert Dreilich schien im Jahr 2004 das Ende von KARAT zu markieren. Aber am Ende ermöglichte er der Band – mit seinem Sohn Claudius als neuem Frontmann – wie der berühmte Phönix aus der Asche zu steigen. Claudius Dreilich pumpte frische Energie in das Unternehmen und eröffnete neue Perspektiven. Zum Jubiläum werden es 15 Jahre sein, in denen er mit einem Spektrum ganz eigener Facetten zum KARAT-Sound beiträgt.

karat-band.com

OXMOX verlost Tickets!

(Foto: Michael Petersohn)

Sunshine Reggae Festival

12.-14. Juni, Lauterbourg, Tagesticket ab 24,35€, Festivalticket 49€

Zum 10. Mal treffen sich Reggae-Fans in der französischen Gemeinde direkt am Rhein. Line-Up Highlights Anthony B, House of Riddim, Moja, Zoe & Band, Delphine, Max Bousso, Nyabinghi, Flo, Tony Nephtali, Christopher Giroud & Band, Headphonemusic, Mighty Vinc, Mystical Fara. – Das wohl entspannteste Festival des Jahres.

sunshinereggaefestival.com

OXMOX verlost Tickets!

Lass die Wonne rein

Mit einem abwechslungsreichen Angebot an Erlebnis, Sport, Gesundheit, Erholung und Gastronomie könnt ihr eine unbeschwerte Zeit voller Spaß und Erholung genießen. Insgesamt 18 Wasserbecken (Abenteuer-Wellenbad, Sportbecken, Whirlpool uvm), das um einen See angeordnete Saunadorf mit 7 Saunen, Spa, der Riesenrutschentower, der große Erlebnisbereich, das Wonniland – hier ist für jeden was dabei. Jetzt auch übernachten im Wonnemar-Resort-Hotel: wonnemar-resorts.de

OXMOX verlost Family Club-Mitgliedschaften!