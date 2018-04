Von lästig zu lässig

30. April 2018

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sind für uns selbstverständlich geworden. Dazu gehört natürlich auch die Mülltrennung in den eigenen vier Wänden. Aber wie entsorgt man Bio-Müll, Papier und Wertstoffe so praktisch und geruchsneutral, ohne es als lästig zu empfinden? Der neue Brabantia Bo ma­cht’s möglich. Mit bis zu drei herausnehmbaren Kunststoffeinsätzen für unterschiedliche Abfallarten, verfügt der Bo über exzellente Multitasking-Fähigkeiten in Sachen Mülltrennung. Er ist pla­tzsparend, öffnet mit der leichten Berührung und verbleibt so lange in geöffneter Position, wie ihr es wünscht. Ob als Bo Touch Bin auf vier Beinen oder als Bo Pedal Bin mit Tretmechanismus, ist er in einer tollen Farbauswahl (von Daisy Yellow bis Matt Black) erhältlich.

OXMOX verlost 2 x den Bo Touch Bin!