Weckt den Camper in Euch zum Discounterpreis

30. April 2018

Der Frühling ist da, und das Leben verlagert sich wieder nach draußen: Die warmen Sonnenstrahlen genießen, raus in die Natur, einfach mal frei sein. Warum dann nicht mal mit dem Camper in die Berge oder an die See? Einfach spontan für ein Wochenende oder einen Kurzurlaub völlig ungebunden sein? Mit einem Camper von STARCAR trefft Ihr für einen solchen Trip die richtige Wahl: Bequem und komfortabel, mit bis zu vier Schlafplätzen, so dass Ihr sowohl in trauter Zweisamkeit als auch mit der Clique genügend Platz habt. Und das schon ab 85 Euro pro Tag inklusive 300 Kilometern! Reserviert Euch Euren Camper ganz einfach online: Gebt den gewünschten Tarif, Zeitraum, die geplanten Kilometer, die Miet­station und eventuelle Extras ein, und erhaltet umgehend ein Angebot von STARCAR. Holt Euch den Wagen dann in der Mietstation ab – und los geht es in Euren Urlaub. STARCAR hat deutschlandweit 32 Mietstationen in 14 Städten und für jeden Bedarf das richtige Fahrzeug: Transporter für Euren WG Umzug, Cabrios für Euren Wochenendausflug, oder Sportwagen für Euer Abenteuer-Wochenende.