Weihnachtsverlosung: Café Intención

16. Dezember 2017

Faire Weihnachten mit fairem Kaffee für alle!

OXMOX und Café Intención verlosen einen Jura E8 Vollautomaten mit zwei Packungen Café Intención ecológico Espresso.

Weihnachten ohne Kaffee? Für uns unvorstellbar. Zwischen all dem vorweihnachtlichen Stress mit Weihnachtsmarkt-Dates, Geschenke-Shopping und Familien-Besuchen bringt Café Intención Dich wieder in Fahrt. Somit hast Du nicht nur neue Energie für Dich und Deine Liebsten, sondern auch darüber hinaus! Wenn Du Dich nicht nur zu Weihnachten fragst, wie man die Welt ein kleines Stück besser machen kann, dann hast du das Zeug dazu, ein echter Fairdenker zu sein. Die Welt verbessern kann so einfach sein, zum Beispiel, indem Du Dich für fairen Kaffee entscheidest, einen wie Café Intención.

Hier ist Deine Chance: Gemeinsam mit Café Intención verlosen wir einen Jura E8 Vollautomaten mit zwei 1000g Paketen Café Intención ecológico Espresso Ganze Bohne in 100% Fairtrade und Bio-Qualität. So wird faires Handeln für Dich nicht nur einfach, sondern auch lecker.

Um zu gewinnen einfach eine E-Mail mit dem Stichwort Fairdenker an gewinne@oxmoxhh.de schicken oder einfach den Poll ausfüllen und Euren Wunschgewinn vermerken und Daumen drücken. Viel Glück!!!