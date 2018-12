Weihnachtsverlosungen der Woche

10. Dezember 2018

Nicht lang suchen, sofort buchen

Wer auf gemütliche und günstige Unterkünfte steht, ist bei der Superbude an der richtigen Adresse: Mit den Standorten in St. Georg und St. Pauli sind die Gäste mitten im Hamburger Leben und können die wichtigsten Hot-Spots zu Fuß erreichen. OXMOX verlost zwei Übernachtung inkl. Frühstück! Superbude.de Stichwort: Superbude

nur online:

Sterne für Starcar

Die günstig gelbe Autovermietung hat ab sofort über 1000 Mercedes-Benz Vans im Repertoire: Die Palette reicht im gewerblichen Sektor vom Stadtlieferwagen Citan über das Multitalent Vito bis hin zum Klassiker Sprin­ter. Auch für private Kunden lohnt sich die Neuerung: von der Großraumlimousine V-Kl­asse, über das Freizeit- und Reisemobil Marco Polo bis zum neuen Pickup, der X-Klasse. Starcar.de

stilwerk

Auf 11.000 Quadratmetern lässt sich in 28 Stores alles zum Thema Einrichtung, Wohndesign und Lifestyle finden, dabei sind sowohl wechselnde Marken, als auch langjährige Mieter. Darunter z. B. tobias grau, myfelt oder Möller Design. Der De­sign-Shop besticht mit seiner besonderen Lage in einem alten Industriedenkmal am Fischmarkt. stilwerk.com/de

OXMOX verlost einen Gutschein! Stichwort: Stilwerk

Ökologischer Fußabdruck

Das äthiopische Label soleRebels ist das erste mit dem Fairtrade Siegel ausgezeichnete Sch­uhlabel der Welt und macht seinem Namen alle Ehre: Die Schuhe sind aus recycelten Au­toreifen und regionaler Bio-Baumwolle von Hand gefertigt. Dazu wird das inzwischen sehr erfolgreiche Unternehmen von einer Frau geführt. Im Hamburger Karoviertel eröffnete im Sommer die 17. Niederlassung der Fair-Fashion Marke außerhalb Äthiopiens. OX­MOX verlost 4×100€ Gutscheine. Stichwort: soleRebels

Whiskey-Genuss mit Bushmills

Bushmills Original zeichnet sich durch sein reiches Aroma von Frucht, Vanille und einem Hauch Honig aus. Black Bush ist im Geschmack reich wie ein Früchtekuchen. Red Bush ist für Whiskyneulinge durch seine Sanftheit und Milde attraktiv. Der 21 Years Old bietet ein Zusammenspiel von süß und trocken.

OXMOX verlost 2 Pakete mit je allen 4 Bushmill-Sorten! Stichwort: Bushmill

Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

merken

teilen

mitteilen

[KS]