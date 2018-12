Weihnachtsverlosungen der Woche

17. Dezember 2018

WET- The Show

Seit Ende Oktober gastiert die von OX­MOX präsentierte Varieté-Show „Wet“ im Theater Kehrwieder und verzaubert seit­dem Zuschauer mit atemberaubenden Akro­batik-Künsten, untermalt durch Musik von den Doors bis Screaming Lord Sutch. So auch am 23.12. um 17:00 und am 1. & 2. Weihnachtstag je um 20:00. Und auch an Silvester gibt‘s beste Unterhaltung: Mit einem Crémant-Empfang um 17:30 und Show-Beginn um 18:00 (89 €). Jene die es exklusiver mögen, werden um 20:00 mit einem Shuttle zum Steigen­berger Hotel gefahren, können dort ab 20:30 ein leckeres Buffet im 8. Stock ge­nießen und ab 22:00 im Hotel-Bistro ins neue Jahr tanzen (179 €). wet-the-show.de

Airbeat One Festival

10.-14.07.19, Neustadt-Glewe

Mit dem Motto „Indien“ steigt im nächsten Jahr bereits zum 18. Mal Norddeutschlands größtes elektronische Musikfestival. Mit Di­mitri Vegas & Like Mike steht auch schon der erste Headliner fest, der mit Tracks wie „Tremor“ oder „Complicated“ der Menge ord­entlich einheizen will. Tickets gibt‘s ab 119,99 €. OXMOX verlost 2×2 VIP-Tickets inkl. Nord Camping. Stichwort: Airbeat

Piraten Action Open Air

Märchenzeit bei den Piraten

bis 21.12., Luisenplatz (Potsdam)

Die Vorweihnachtszeit bringt so manche Verwandlung mit sich: aus den gefährlichsten Piraten der Karibik werden Prinzen, Prinzessinnen und Märchenhelden. Die Märchen, mit den Piraten Schauspielern werden samstags und sonntags jeweils um 17 Uhr auf der Märchenbühne aufgeführt. Mit u. a. Matthias Sievert, Peter Venzmer und Benjamin Kernen, Tim Forssman. Klassiker wie „Rapunzel“, „Frau Holle“ oder „Hän­sel & Gretel“ kommen nicht zu kurz. Piratenopenair.de OXMOX verlost Tickets. Stichwort: Piraten

Interstellares Open-World-Abenteuer

Tretet in Starlink: Battle for Atlas in einem heldenhaften Team von interstellaren Piloten an und befreit das Atlas-Sternensystem von der vergessenen Legion. Mit den modularen Toys könnt ihr zudem Raumschiffe bauen, die jederzeit auf einen anderen Spielstil angepasst werden können. OXMOX verlost 3 Spielpa­kete für die PS4 inkl. Spiel und Zubehör. Stichwort: Starlink

Noch kein Weihnachtsgeschenk?

Macht euren Liebsten eine Freude mit dem Huawei Mate 20 lite mit 64 GB in Black. Das Top-Smartphone überzeugt mit einem 6,3″ Full HD FullView Display und bietet eine 24 Megapixel Dual Kamera mit künstlicher Intelligenz, eine Dual-SIM sowie einen extra starken 3750 mAh Akku mit Quick Charger. OXMOX und mobilcom-debitel (einer der größten netzunabhängigen Mobilfunkprovider Deutschlands) verlosen das Smartphone. Stichwort: mobilcom-debitel

Muggel-Snacks

Mit den neuen Harry Potter Schokozauber­stäben, Fruchtgummikreaturen und Schoko-Hauswappen von Jelly Belly sorgt ihr garan­tiert für Begeisterung und zauberhafte Weih­nachten bei den Hogwarts-Fans unter euren Freunden. OXMOX verlost Süßigkeiten-Pak­ete. Stichwort: Jelly Belly

