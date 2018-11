Weihnachtsverlosung der Woche

26. November 2018

Ausrüstung für‘s Smartphone

Damit es dem mobilen Begleiter an nichts fe­hlt, hat es sich Cellularline zur Aufgabe ge­macht, top Gadgets für Smartphones herzu­stellen. Darunter stylische Hüllen, sportliche Kopfhörer, Selfie-Sticks oder kabellose Ak­kuladegeräte. OXMOX verlost ein smartes Paket, das aus einer Air Frame Hülle, Attitude Sport-Kopfhörern, der Freepower Slim Powerbank, einem Selfie-Stick, sowie einem Wireless fast charger stand kit besteht! Stich­wort: Cellularline

Feiert die Toleranz mit Skyy Wodka

Im neuen Clip von Skyy Wodka, in dem u. a. Rapperin Eunique und Dragqueen Jurassica Parka mitwirken, wird eine Welt dargestellt, die frei von Rassismus und Intoleranz ist. Ein Denkanstoß, den sich viele Menschen zu He­rzen nehmen sollten. OXMOX verlost Skyy Wodka-Flaschen! Stichwort: Skyy

Hamburger Winterdom

09.11.-09.12., Öffnungszeiten: Mo-Do 15-23 Uhr, Fr+Sa 15-24 Uhr, So 14-23 Uhr, Heiligengeistfeld, 20359 Hamburg

Bei Glühwein und Schmalzgebäck können sich Abenteuerlustige an den diversen Buden stärken, bevor es in die Fahrgeschäfte geht. Neu dabei ist das „Hurricane“: Das Rund­fahrgeschäft ist familientauglich und kann das Tempo variieren. Und auch „The Beast“ feiert Premiere: Die Flugsensation bietet seinen Gästen eine 120- oder sogar 360-Grad-Fahrt. Auf der Aktionsfläche wurde alles getreu dem Motto „Aprés Ski“ gehalten – Highlight: Die 25m lange Rodelbahn. Jeden Mittwoch ist Familientag mit ermäßigten Preisen. Das Feuerwerk kann jeden Freitag gegen 22:30 bestaunt werden. OXMOX verlost Dom-Gutscheine! Stichwort: Dom

[KS]