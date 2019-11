Weihnachtszeit in Hamburg: OXMOX verlost Tickets!

Sendet uns eine Mail mit eurem Wunsch-Gewinn im Betreff an gewinne@oxmoxhh.de! Viel Glück 😉

Cornelia Poletto PALAZZO

15.11.-08.03.20, Spiegelpalast Hamburger Deichtorhallen

Der Cornelia Poletto PALAZZO lädt zum 6. Mal zu kulinarischen Genüssen in Form eines 4-Gang-Menüs und der Entertainment-Show „Glanz & Gloria“ ein. Der ideale Rahmen, um gemeinsam mit der Familie, Freunden oder Kollegen einen vergnüglichen Abend in einem exklusiven Ambiente zu verbringen. palazzo.org

Winterdom

08.11.-08.12., Heiligengeistfeld

Frisch gebrannte Mandeln, Schmalzgebäck und natürlich Lebkuchenherzen: Es ist wieder Winterdom. Ob nostalgisches Kettenkarussell, Kinderfahrgeschäfte oder Achterbahnen – hier ist für jeden was dabei. Und für die ganz Mutigen: Skyfall – 80 Meter freier Fall!!!

Simply the Best – Die Tina Turner Story

27.12., Barclaycard Arena

2019 ist das Jahr besonderer Tina Turner-Jubiläen: Vor 35 Jahren erschien ihr über 20 Millionen Mal verkauftes und mit vier Grammys ausgezeichnetes Album „Private Dancer“, der Start eines unglaublichen Comebacks und einer Weltkarriere. Zu Ehren des 80. Geburtstags der „Queen of Rock“ wird „Simply The Best – Die Tina Turner Story“ bis weit ins kommende Jahr 2020 hinein auf große Tour durch Deutschland, Österreich und Italien gehen! tina-turner-story.com

15 Jahre Feuerschwanz Metfest

19.12., Markthalle, ab 31,10 €

Im Stil der Klassiker wie „Metnotstand im Märchenland“ oder „Sex Is Muss“ verfrachtet das Sextett gesellschaftliche Themen in ihre eigene Bilderwelt. Spaß als kollektive Selbsttherapie – Ja, es wirkt! Anders lässt sich der seit 15 Jahren andauernde Erfolg nicht erklären, der gemeinsam mit den Grailknights und The O’Reillys and the Paddyhats gebührend gefeiert wird! Feuerschwanz.de

credit: Markus_Felix

X-Mas Reggae Show

24.12., 22 Uhr, Fabrik

An Heiligabend wird es karibisch in Altonaer Club. Mit von der Partie sind u. a. : Anthony Locks, Nuavibe, P.A.T. sowie der Erfinder dieser Veranstaltung Jamaica Papa Curvin. fabrik.de

