Local Hero: Görkem Sengel

Die erste deutsche Single des deutsch-türkischen Sängers

Görkem Sengel war sieben Jahre alt, als er mit seiner Mutter nach Hamburg zog, wo er später seine Musikkarriere begann. „Komm, lehr mich und geh“ ist die sechste Single des aus Izmir stammenden Sängers, und seine erste auf deutsch! Geschrieben wurde sie von Görkems Idol, dem türkischen Songwriter Mete Özgencil (58). Der Song ist eine von Görkem Sengel ins Deutsche übersetzte Adaptation des Liedes „Gel, ögret ve Git“. Bei der Übersetzung wurde das Wort „Gönül“, das „Herz“ bedeutet, in der Originalsprache belassen, denn „Gönül“ ist, so der Songwriter: „ein anarchistischer Vogel, der im Brustkorb zu Hause ist. Das Wort „Herz“ gibt die wahre Bedeutung des Wortes nicht wieder“. (IKI Records)