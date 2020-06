Local-Heroes: Esther Filly zu Besuch bei OXMOX

Als „Botschafterin der Herzen“ könnte man die Hamburger Soul-Sängerin Esther Filly bezeichnen. Deshalb ist sie wohl auch gerade zur offiziellen Botschafterin des „World Peace Day Berlin“ ernannt worden. Wer sich schon einmal mit ihr unterhalten hat weiß, was für ein gutes Herz in der Brust dieser engagierten Powerfrau schlägt. Die Künstlerin, die von sich selbst sagt: „Musik hat mein Leben gerettet!“ nutzt eben genau diesen Lebensretter um andere Tatkräftig zu unterstützen. Dabei spielt es für Esther auch keine Rolle, wie weit oder wie beschwerlich der Weg ist. So setzte sie sich mutig in einen Flieger um Konzerte in Krisengebieten wie dem Kosovo oder in Afghanistan zu geben, und dort Spenden für notleidende Kinder zu sammeln. „Auf meinen Konzert-Reisen in Kriegsgebieten habe ich niemals Angst, aber jede Menge Respekt gehabt!“ So viel Schneid findet man selten. Gerade hat sie ihre eigene Kampagne „Vergesst die besonderen Kinder nicht!“ ins Leben gerufen und macht damit auf die aktuellen Missstände rund um die Betreuung und den Umgang mit „besonderen“ Kindern und deren Eltern während des Lock-Downs aufmerksam. Auf dem „World Peace Day Berlin“ am 21.09.2020 wird sie eine Rede am Brandenburger Tor halten. Frieden und Nächstenliebe werden ihre Themen sein. Die Menschen daran erinnern, dass sie dem Krieg ein Ende setzen müssen, oder der Krieg setzte der Menschheit ein Ende! Man fragt sich, wann diese Frau noch Zeit hat Musik zu machen. Dabei liegt Ihr neues Album bereits vorproduziert in der Schublade. Mit ihrer Band Esther Filly Ridstyle wird sie zusammen mit Ehemann Marius Fabritius am Hamburger Bandcontest teilnehmen. Ehrensache. Denn durch OXMOX ist sie überhaupt erst zur Musik gekommen. Über eine Kleinanzeige fand die damals 14jährige Esther ihre erste Band und hat im Laufe der Jahre fast alle Musikrichtungen ausprobiert. Mit Ridstyle schuf sie zusammen mit ihrem Mann eine ganz eigene Musikrichtung und einen Sound der nach purer Lebensfreude klingt!

TK