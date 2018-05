Mary Poppins Stage Theater an der Elbe

18. Mai 2018

Dieses international ausgezeichnete Broad­way Musical zelebriert in einer phantas­ti­schen Auf­führung die Geschichte des ber­ühm­­testen Kin­dermädchens der Welt. Die Hits wie „Cim Ch­im Cheree“ und „Super­califragilistice­spia­lige­tisch“ sind legendär. Man taucht umgehend in eine Welt voller Ma­gie und Phantasie ein. Die Kostüme sind einerseits in der Zeitepoche, in der die Ge­schichte spielt und andererseits sehr Schrill. Die Tanzszenen sind phänomenal. Der Tanz der Schornsteinfeger ist bombastisch. Ma­ry Poppins wird von der reizenden Ham­bur­gerin Elisabeth Hübert verkörpert.

M. Förster