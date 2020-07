Metal Bash Area 666 Live Streaming Edition (25.07.) mit Hardbone, Kneipenterroristen, Night Laser & Ivory Tower

25.07., 19:00 Uhr

Da die Open Air Saison dieses Jahr aus bekannten Gründen nicht stattfinden kann, kommt das Metal Bash eben zu euch nach Hause! Ein vollwertiges, abendfüllendes Mini-Festival mit allem drum und dran – großer Bühne, fetter Lichtshow und echter Clubatmosphäre kommt zu euch ins Wohnzimmer, in den Garten, wo auch immer ihr den Metal Bash Live Stream feiern wollt. Ihr feiert mit Hardbone, Kneipenterroristen, Night Laser & Ivory Tower! Die Moderation übernimmt der durch Wacken und seine Late Night Show bekannte “MASCHINE“!

Tickets für das Konzert gibt es direkt bei http://www.eventbrite.de und bei Facebook auf den entsprechenden Seiten. Das Event Shirt und Bandmerchandise findet ihr unter www.remedyrecords.net

Über Zoom könnt ihr mit anderen Metal Bashern auf der ganzen Welt Party machen, ihr könnt andere Feiernde sehen, mit ihnen sprechen, singen und euch zu prosten. www.zoom.us. Einfach kostenlos anmelden und ab geht die interaktive Video Party.

Für die Bands gibt’s große Projektionsflächen vor Ort, auf denen das Publikum zu sehen ist. Im Anschluss an die einzelnen Konzerte werden sich die Bands außerdem Zeit nehmen, mit euch zu sprechen und Fragen zu beantworten.

Gestreamt wird über http://www.vimeo.com. Meldet euch am Besten gleich kostenlos an!

Was bedeutet “Onlinekonzert“? Was genau erwartet euch?

Onlinekonzert heißt, eine große Bühne mit fetter Lichtshow, geilem Live Sound, 4 Bands, die sich auf der Bühne den Arsch abrocken und das alles mit professioneller technischer Umsetzung. Das alles wird von mehreren Kameras gefilmt und auf eure Bildschirme gebracht.

Wie genau läuft die Teilnahme ab?

Beim Kauf eures Tickets richtet ihr euch einen Eventbrite-Account ein, falls ihr noch keinen habt. Über den Link in eurer Bestätigungsmail kommt ihr direkt auf die Veranstaltungsseite der Metal Bash Area 666 Live Streaming Edition.

Ab 17:00 Uhr wird der Stream getestet. Natürlich schon mit amtlicher Mukke zum warm feiern. So könnt ihr vorab checken, ob bei euch alles Ok ist und funktioniert. Dann habt ihr noch 2 Stunden, um euch fertig zu machen und eure Geräte durchzuchecken. Um 19:00 Uhr wird dann die erste Band auf der Bühne stehen und loslegen.

Welche Qualität hat die Übertragung?

Das Konzert wird von geschulten Technikern in HD gefilmt, in einer Live-Regie geschnitten und per Glasfaserkabel (Gigabit-Geschwindigkeit) gestreamt. Das Audiosignal wird von einem professionellen Tontechniker am Mischpult gemixt und läuft bei der Live-Regie mit dem Bild zusammen. Die Qualität der Übertragung hängt aber auch von eurer Internetverbindung ab. Wenn Ihr über eine sehr langsame Internetverbindung verfügt, wird das Video herunter gerechnet, damit ihr trotzdem weiterhin flüssig sehen könnt. Bei einer durchschnittlichen, stabilen Internetverbindung steht euch der Stream in HD-Qualität zur Verfügung.

Wo wird das Konzert zu sehen sein?

Das Konzert wird ausschließlich über die Plattform eventbrite.de bereitgestellt. Den Zugang zur Plattform, sowie den Link zum Stream erhaltet ihr nach Abschluss des Kaufvorgangs. Außerdem könnt ihr bei eventbrite.de einfach im Suchfeld nach“Metal Bash Area 666 Live Streaming Edition“ suchen, um direkt auf die Veranstaltung zu kommen.

Wo kann ich Tickets kaufen?

Direkt bei eventbrite.de und bei Facebook auf den entsprechenden Seiten. Es stehen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Kann ich das Konzert auf meinem TV Gerät schauen?

Ein Abspielen des Streams ist nur auf eventbrite.de möglich. Ihr könnt das Konzert trotzdem auf euren TV-Geräten anschauen, dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten:

1. Streamt das Konzert auf eurem Laptop/PC/MAC und verbindet euer Gerät per HDMI-Kabel mit dem Fernseher.

2. Streamt das Konzert auf eurem Tablet oder Smartphone und übertragt euren Bildschirm per entsprechender App auf euren Smart-TV, sofern ihr über ein solches Gerät verfügt.

3. Manche Smart-TVs haben einen internen Browser, über den sich eventbrite.de direkt aufrufen lässt.

4. Über USB-Zusatzgeräte wie bspw. ein “Fire-TV-Stick“ oder “Chromecast” lässt sich das Videoebenfalls auf dem TV-Gerät abrufen.

Wird es Möglichkeiten geben, mit den Bands zu interagieren?

Ja, dazu werden im Veranstaltungsraum Leinwände/Bildschirme aufgestellt, auf denen der Teil des Publikums, der teilnehmen möchte, für die Bands sichtbar sein wird. Ihr könnt euch dazu die App “Zoom“ auf euer Handy/Tablet laden:

https://zoom.us/de-de/zoomrooms/software.html

Während der Show stellen wir euch einen Link zur Verfügung, mit dem ihr euch in unsere Zoom-Konferenz einwählen könnt. So werdet ihr über eure Handys/Tablets für die Bands sichtbar. Im Anschluss an das Konzert werden sich die Bands außerdem Zeit nehmen, mit euch zu sprechen, und Fragen zu beantworten.

Was passiert, wenn der Stream abbricht?

Die Räumlichkeiten, die zur Durchführung genutzt werden, entsprechen höchsten professionellen Standards. Das betrifft sowohl die technische Ausstattung, als auch das örtliche Personal und natürlich die Internetanbindung. Die Vorbereitungen zum Konzert finden bereits am Vortag statt, an dem auch ausgiebige Tests des Equipments vorgenommen werden, um Fehler auszuschließen.

Sollten wider Erwarten dennoch technische Probleme auftreten, werden diese vor Ort von geschultem technischem Personal behoben und der Stream im Anschluss regulär fortgesetzt.

Falls es von unserer Seite wider Erwarten zu technischen Problemen kommen sollte, werden wir das sofort öffentlich kommunizieren. Solange eine solche Meldung nicht rausgegangen ist, sind die Ursachen für Empfangsprobleme am Empfangsgerät zu suchen.

Ist das Konzert im Einklang mit den geltenden Regeln zum Schutz vor COVID-19?

Für das Konzert gibt es eine Genehmigung des zuständigen Ordnungsamtes. Die Räumlichkeiten bieten alle nötigen Voraussetzungen, um die geltenden Abstandsregeln und Hygienevorschriften einzuhalten. Für die Künstler auf der Bühne gilt während der Durchführung des Konzertes der Vorrang der Berufsausübung – es darf also zugunsten einer funktionierenden Liveshow für die Dauer des Konzertes auf Masken und Mindestabstand verzichtet werden, sofern nicht anders möglich. Ihr werdet die Bands also auf der Bühne sehen, wie ihr es gewohnt seid – dabei werden keine geltenden Gesetze/Verordnungen verletzt.