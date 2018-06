10. Juni 2018

Seit der Bandgründung 1994 in Florida, gehört das Quintett zu den erfolgreichsten Vertretern des Nu-Metal. Heute machen Fred Durst (47, Ges.), John Otto (Dr.), Sam Rivers (B.), Wes Borland (Git., Ges.) und DJ Lethal den Namen ihres siebten Albums „Stampede Of The Disco Elephants“ zum Programm.