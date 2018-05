Montag, 21. Mai OXMOX präsentiert: 33. HAMBURG-BANDCONTEST – Viertelfinale – Event 147, Grüner Jäger, ab 9,99 €

18. Mai 2018

Ab sofort entscheiden das Publikum und die Jury, welche Teilnehmer den Einzug in die nächste Runde (27. + 28.07. Marias Ballroom) und das große Finale des traditionellen Musikförderpreises schaffen. Den ersten Live-Abend bestreiten die Metaller Quiron aus Bremen, aus Niedersachsen reisen Frozen Silk (Rock), Go UK (Alternative) und Cyrcus Flyght (Progressive Rock) an. Hamburg ist vertreten durch den Akustik-Pop von ClaeptoPanic, Singer/Songwriter-Sounds gibt´s von Outliner und Pop/Rock mit Sascha Herchenbach. Moderation: Gniechel

Special Guest: Sign X