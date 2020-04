Neue OXMOX-Verlosungen !

Es gibt eine Zeit nach Corona! Darum präsentieren wir euch hier die schönsten Gewinne für nach der Quarantäne 🙂 Sendet uns einfach eine Mail mit eurem Wunsch-Gewinn im Betreff an gewinne@oxmoxhh.de und drückt die Daumen!

OXMOX präsentiert

All You Need Is Love

02.06.-26.07., St. Pauli Theater

Im Beatles-Musical, das beim letzten Hamburg Stopp bereits das OXMOX Titelbild zierte, überzeugen die vier Künstler Howard Arthur, Alan LeBoeuf, John Brosnan (Pierce Brosnans Bruder) und Carmine Grippo sowohl mit professionellem Live-Gesang als auch Schauspielkunst, die das Publikum in die 60er Jahre hineinversetzt. Authentische Kostüme und historische Videoeinspielungen machen die Illusion perfekt. Die vier Musiker der Original-Band aus Las Vegas Twist and Shout verkörpern die Idole in einer musikalischen Zeitreise durch die wilden 60er-Jahre. st-pauli-theater.de

OXMOX verlost Tickets!

( © hundertmark)

Panini: DC-Comics

Fans der deutschsprachigen Comic-Abenteuer von Superman, Batman & Co können sich ihren Lesestoff nun digital aufs Tablet oder Smartphone nach Hause holen. Panini – Heimat der DC–Superhelden in Deutschland – hat über 100 Titel aus seinem Programm digital verfügbar gemacht. paninishop.de

Ostergutscheine von Tchibo

Brunchen geht immer und mit den trendigen Tischutensilien und Backhelfern von Tchibo sieht das auch noch richtig gut aus – ob floraler Print oder schlicht-elegant in goldener Optik. Gewinne einen Tchibo-Gutschein für diesen und andere Artikel im Wert von je 50 €. tchibo.de

Piraten Action-OpenAir-Theater Grevesmühlen

Mitten in einem gedachten Dreieck der Städte Lübeck, Schwerin und Wismar direkt an der A20 gelegen in einer ehemaligen Brach- und Sumpflandschaft erhebt sich ein gewaltiges Schiff vor den Silhouetten der Stadt. Der Eingang zum Piraten Action-OpenAir-Theater Grevesmühlen, wo von Mitte Juni bis Anfang September immer das Open Air stattfindet. Die Vorbereitungen für die Saison 2020 „Ein Königreich vor dem Wind“ laufen schon jetzt auf Hochtouren.

In diesem Jahr steht die 16. Episode „der Schicksalhaften Begegnungen des Capt´n Flint“ mit dem Titel „Ein Königreich vor dem Wind“ an. Hierfür sucht das Piraten Action-OpenAir-Theater Grevesmühlen wieder Personen, die einen unvergesslichen Sommer in einem der größten Theater Deutschlands verbringen möchten.

Einmal als Pirat oder Engländer auf einer großen Open Air Bühne stehen! Einmal mit professionellen Schauspielern und Stuntleuten zusammenarbeiten! Dieses einmalige Erlebnis können rund 30 Kleindarsteller.innen und Komparsen in diesem Sommer erleben. Mitmachen können Jung und Alt m/w/d (16 – 70 Jahre) mit Theaterbegeisterung und Freude an einem Karibik-Abenteuer auf einer 9.000 m² Freilichtbühne. Die begehrten Kleindarstellerjobs beim Piraten Action-OpenAir-Theater sind auf die Spielzeit begrenzt. Besonders Männer werden für das neue Abenteuer gesucht! Wichtig ist auch, dass man genügend Zeit für die sechswöchige Probenzeit am Wochenende und die 68 Vorstellungen mitbringt.

Die Termine zum Anheuern bei den Piraten sind für die Saison 2020, Samstag, den 11. April oder 02. Mai, in der Zeit von 11.00 Uhr – 15.00 Uhr auf dem Gelände des Piraten Action-OpenAir-Theater Grevesmühlen Schweriner Landstr. 15, 23936 Grevesmühlen.

Hansa Park – Spaß verschenken

In den Hansa-Park kommen schon seit über 40 Jahren zahlreiche Adrenalin-Junkies und Familien zu Besuch, um ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm zu genießen. Neben den Klassikern wie „Fluch von Novgorod“ und „Nessie“ sind auch neuere Attraktionen, wie der Wasserbahn „Awildas Abenteuerfahrt“ dabei. hansapark.de

OXMOX verlost Tagestickets für 4 Personen!

Gemütlicher Kinospaß im UCI

Ob Actionthriller, Drama oder Comedy: In der kalten Jahreszeit sind Kinobesuche am schönsten, also schnappt euch eure Liebsten, denn OXMOX verlost Geschenkboxen mit je 2 Kino- Popcorn- und Getränkegutscheinen in der österlichen Dose, die sich auch perfekt als Geschenk für Groß und Klein eignet! uci-kinowelt.de