Obdachlose in der Krise: Max Bryans heldenhafter Einsatz

Max Bryan | Bürgerinitiative Hilfe für Hamburger Obdachlose

Infolge der Corona-Pandemie mussten viele der Hamburger Sozialstationen wochenlang schließen. So verteilt auch die Bürgerinitiative Hilfe für Hamburger Obdachlose jeden Samstag an fünf Orten in der Stadt „LunchTütenPlus“, das sind Essenstüten gefüllt mit Lebensmitteln zur Grundversorgung. Das „Plus“ steht für 20 Euro, die – abhängig vom Spendenaufkommen – so vielen Essenstüten wie möglich beiliegen, damit die Betroffenen sich etwas nachkaufen können, wenn die Tüte wieder leer ist.

Im ersten Maßnahmenkatalog des Hamburger Senats vom 13.03. sind Obdachlose nicht einmal erwähnt worden. Man hatte sie einfach vergessen. Inzwischen hat die Stadt nachgebessert. Seit Anfang Mai stehen 60 zusätzliche Plätze in einer Jugendherberge für Infizierte und Menschen bereit, die für zwei Wochen unter Quarantäne müssen. Zudem wurde das Winternotprogramm bis weit in den Sommer hinein verlängert und heißt nun Notunterbringungs- und Versorgungsprogramm (NUVP). Weitergehende Hotelunterbringung oder ein Corona-Zuschlag für Obdachlose hingegen wurde in der Bürgerschaft mehrheitlich abgelehnt.

Inzwischen tragen inzwischen viele der auf der Straße lebenden Menschen auch einen Mund-Nasenschutz. Dies wurde ermöglicht auch durch den Einsatz vieler Obdachlosenhilfen, die Schutzmaterialien an die Betroffenen verteilen. Wir hoffen das Beste und danken allen Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz.

Fotos: Max Bryan Diary; Infos: www.hamburger-obdachlose.de

Statement von Kiez-Ikone Kalle Schwensen

„Alle Menschen sind gleich.“ Dieser schöne Satz aus Artikel 3 im Grundgesetz hat ja noch nie so richtig gegolten, da wollen wir uns nichts vormachen. Der Satz soll symbolisieren, dass jeder Mensch gleich behandelt werden soll und ein Recht auf seine Meinung hat. Aber nun haben Merkel und ihre Regierung dieses Recht offiziell außer Kraft gesetzt. Menschen, die eine eigene Meinung haben, die nicht mit der von Merkel und ihrer Regierung übereinstimmt, werden jetzt einer bestimmten, neu definierten Gattung zugeordnet. Man nennt diese Bürger jetzt „Verschwörungstheoretiker“! Politiker und regierungshörige Medien warnen massiv und ganz offiziell vor Menschen mit einer anderen Meinung – man muss sich das mal vorstellen. Wer hätte NACH 1945 geglaubt, dass wir wieder Zeiten haben wie VOR 1945 …