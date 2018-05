OXMOX Film-Tipps der Woche

9. Mai 2018

Isle of Dogs

US 18, ab: 10.05., R: W. Anderson

Stop-Motion-Animationsfilm über den Pflegesohn ei­n­es korrupten Bürgermeisters, der alle Hunde von Me­gasaki City auf eine Müll-Insel verbannt hat. Mit Hilfe der smarten Vierbeiner wird es der clevere Kn­ips dem bösen Politiker zeigen. Ganz nett, aber mehr auch nicht.

♥♥♥

System Error

DE 18, ab: 10.05., R: F, Opitz

Der Mensch sieht die schrumpfenden Regenwälder sowie schmelzende Gletscher und ist dennoch be­sessen vom Wirtschaftswachstum. Diese Doku legt die selbstzerstörerischen Zwänge unseres Finanz­systems offen und macht begreifbar, warum der Wahnsinn auch zukünftig so weitergehen

♥♥♥♥♥

Was werden die Leute sagen

NO/DE 17, ab: 10.05., R: I. Haq

Exzellentes, weil tief erschütterndes und auf einer wahren Geschichte basierendes Drama um eine 15-jährige Muslimin in Oslo. Nisha (Maria Mozhdah) führt ein Doppelleben. Während sie zu Hause nach den Werten und Traditionen ihrer pakistanischen Eltern lebt, versucht sie in der Schule und bei ihren Freunden ein ganz normaler, norwegischer Teenager zu sein. Als ihr Vater sie beim Küssen mit einem Jungen erwischt, will er sie zunächst zum Selbstmord zwingen. Doch dann schafft er sie in die alte Heimat zu Verwandten, die sie nicht kennt und bei denen sie wie eine Sklavin lebt.

♥♥♥♥♥

Dance Fight Love Die

DE/GR 17, ab: 10.05., R: A. Kutlas

(Roadmovie-) Doku um griechische Musik-Legende Mikis Theodorakis.

♥♥♥♥

Der Buchladen der Florence Green

GB/ES 18, ab: 10.05., R: I. Coixet

Ein rührendes, dabei immer wieder für ein Lächeln sorgendes Drama um eine junge Witwe (Emily Mor­timer aus „Match Point“), die Anfang der 50er ihr kleines Vermögen in einen Buchladen auf dem Lande investiert.

♥♥♥♥

3 Tage in Quibéron

Öder-Film über Romy Schneider.

♥♥

The 15:17 To Paris

Thriller über einen vereitelten Terroranschlag. ♥♥♥

Auf der Jagd – Wem gehört die Natur?

DE/CA 18, ab: 10.05., R: A. Agneskirchner

Doku. Jäger, Förster, Tier­schützer, Bauern.

Die Augen des Weges

PE 16, ab: 10.05., R: R. Otero

Poetisch aufbereitete Aufnahmen der Andenbergwelt.

♥♥♥♥

I Feel Pretty

US 18, ab: 10.05., R: A. Kohn & M. Silv­erstein

Müder Slapstick mit Amy Schumer („Mädel­strip“)

♥♥

Mein Leben mit James Dean

FR 17, ab: 10.05., R: D. Choisy

Komödie um einen jungen Filmemacher.

♥♥♥

Liliane Susewind – Ein tierisches Abenteuer

DE 18, ab: 10.05., R: J. Masannek

Kinderfilm: Eine Elfjährige kann mit Tieren sprechen.

Die Pariserin: Auftrag Baskenland

Mittelmäßig witzige Komödie aus Frankreich.

Rampage – Big Meets Bigger [3D]

US 18, ab: 10.05., R: B. Peyton

Action-Kracher mit Dwayne “The Rock” John­son als Affenforscher, dessen behaarte Freunde nach einem illegalen Gen-Experiment zu rasenden Monstern mutieren…

♥♥♥

Wahrheit oder Pflicht

US 18, ab: 10.05., R: J. Wadlow

Horror-Thriller nach Schema F mit Lucy Hale.

♥♥♥

Madame Aurora und der Duft von Frühling

Turbulente, sympathisch-witzige Dramedy.

♥♥♥♥

Wann die neuen Filme genau laufen, erfahrt ihr im neuen OXMOX und beim UCI.