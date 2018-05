OXMOX Film-Tipps der Woche

16. Mai 2018

The Cleaners

DE 18, ab: 17.05., R: H. Block & M. Riesewick

Erschütternde Doku über Arbeit und Leben von fünf sog. „Content Managern“ – Leuten, die im Auftrag großer Konzerne in Zehn-Stunden-Schichten belas­tende Fotos und Videos von Facebook, YouTube, Twi­tter & Co. löschen. Parallel dazu erzählt der Film von den globalen Auswirkungen der Online-Zensur. Hoch­rangige Ex-Mitarbeiter geben Einblicke in die Funktionsweisen und Mechan­ismen der Plattformen.

♥♥♥♥♥

Deadpool 2

US 18, ab: 17.05., R: D. Leitch

Die Fortsetzung der durchgeknallten (Anti-)Super­helden-Actionkomödie dreht richtig auf: Der Ableger der „X-Men“-Blockbusterreihe ist noch schriller, noch lauter, noch bunter, noch krasser. Wieder dabei sind neben Ryan Reynolds in der Titelrolle auch T.J. Miller als befreundeter Barkeeper und Morena Bac­carin als Deadpools Freundin. Den Bösewicht gibt Josh Brolin („No Country For Old Men“), der einen zeitreisenden, mutierten Cybersoldaten spielt.

Hagazussa – Der Hexenfluch

AT/DE 17, ab: 17.05., R: L. Feigelfeld

Ein erstaunlich atmosphärischer Grusel-Psycho­thril­ler aus den Alpen, um eine junge Frau im 15. Jahr­hundert. Hexenwahn, Aberglaube und eine finstere Präsenz im verschneiten Wald sorgen – zusammen mit grandioser Kameraarbeit und einem brillanten Sound­track – für positive Erinnerungen an „The VVitch“, einen der besten US-Genre-Beiträge jüngerer Zeit.

♥♥♥♥♥

Wohne lieber ungewöhnlich

FR 16, ab: 17.05., R: G. Julien-Laferrière

Das Leben als Scheidungskind ist nicht leicht. Schon gar nicht, wenn man sechs Halbschwestern und -brüder von insgesamt acht unterschiedlichen Eltern hat. Ein ständiges Hin und Her ist an der Tages­or­d­nung. Damit soll nun Schluss sein, beschließen die Kids. Gemeinsam beziehen sie eine große Wohnung und verlangen ab sofort, dass die Erwachsenen nun abwechselnd sie besuchen kommen und nicht mehr andersherum.

♥♥♥♥

Die Tochter

DE/(GR 17, ab: 17.05., R: M. Schilinski

Psychodrama um ein geschiedenes Paar, das wieder zueinander zu finden scheint. Ganz zum Missfallen ihrer siebenjährigen Tochter.

♥♥♥♥

Schatzkammer Berlin

DE 18, ab: 17.05., R: D. Freyer

Doku über Preußischen Kul­turbesitz.

Zwei Freunde und ihr Dachs

NO 15, ab: 17.05., R: R. Sivertsen& R. Spaans

Turbulenter Trickfilm für Kids.♥♥♥♥

Nach einer wahren Geschichte

FR 17, ab: 17.05., R: R. Polanski

Vergurkter Psycho-Thriller mit Eva Green.

♥♥

Maria By Callas

FR 17, ab: 17.05., R: T. Volf

Doku über Opern-Sängerin. ♥♥♥♥

