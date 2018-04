Film start der Woche

23. April 2018

Avengers: Infinity War [3D]

US 18, ab: 26.04., R: A. & J. Russo

Das dritte Avengers-Abenteuer mit Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hems­worth) & Co. ist der erste Part eines Zwei­teilers. Der Böse­wicht ist dieses Mal so mäch­tig, dass sich unsere Superhelden mit den Stars von „Gu­ardians Of The Galaxy“ sowie „Bl­ack Pan­ther“ (Chadwick Boseman) zusam­men­­tun müs­sen, um ihn zu besiegen. Das dann aber wo­­hl erst im 2. Teil, der An­fang Mai 2019 kommen soll.

A Beautiful Day

US/FR/GB 17, ab: 26.04., R: L. Ramsay

Joe (Joaquin Phoenix) ist ein Finder ent­führ­ter Personen. Da erhält er den Auftrag, einen Teenager aus den Klauen eines Mädchen­händler-Rings zu be­frei­en. Ein knallharter, atmosphärischer Thriller irgendwo zwischen „Taxi Driver“ und „Léon – der Profi“ mit einem hervorragenden Drehbuch, brillanter Regie und einem Hauptdarsteller in absoluter Topform. Großartig!

♥♥♥♥♥♥

Early Man – Steinzeit bereit

GB/US/FR 18, ab: 26.04., R: N. Park

In der Steinzeit: Ein Stamm Höhlenmen­schen wird von deutlich weiterentwickelten Soldaten mit Bronzewaffen aus ihrem frucht­baren Tal verjagt. An­statt zu kämpfen fordern die Vertriebenen die Invasoren zu einem Fußball-Match heraus… Dieser von den „Wallace & Gromit“– und „Shaun das Schaf“-Machern geschaffene, aufwändige Knetfigurentrickfilm ist mit seinen vielen An­spielungen und aber­witz­ig­en Situationen richtig lustig.

♥♥♥♥♥

Hellraiser – Das Tor zur Hölle

GB 87, ab: 26.04., R: C. Barker

Wiederaufführung des Horrorklassikers zum 30. Jubiläum.

♥♥♥♥

In den Gängen

DE 18, ab: 26.04., R: T. Stuber

Ein Kaurismäki mit Joaquin Phoenix und Cate Blanchett? Nein, ein Stuber mit Franz Rogowski und Sandra Hüller! Die minima­listische, zugleich märchenhafte Lovestory ha­n­delt von einem schüchternen Staplerfahrer im Großmarkt, der seine Kollegin von der Süß­waren-Abteilung anhimmelt. Eine aussichts­lose Sache… Bald fiebert der ganze Großmarkt bei dieser Liebes­geschichte mit – und mit der Belegschaft auch das Kinopublikum. Liebens­werte Figuren. Großartige Darsteller. Einfalls­reiche Regie. Umwerfende Dialoge. Poetische Momente. So entsteht im Mikrokosmos Groß­markt einer der bewegendsten deutschen Filme der letzten Jahre.

♥♥♥♥♥♥

Madame Aurora und der Duft von Frühling

FR 17, ab: 26.04., R: B. Lenoir

Aurore (Agnés Jaoui) ist geschieden, hat ihren Job verloren, steckt mitten in der Meno­pause, ihre ältere Tochter schwanger und die jüngere hat Liebeskummer. Zu allem Überfluss begegnet ihr ihre Jugendliebe wieder. Turbu­lente, sympathisch-witzige Dramedy aus Fra­nk­reich.

♥♥♥♥

Wann genau die besten Filme in welchem Kino laufen, erfahrt Ihr im neuen OXMOX und beim UCI.