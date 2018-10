Filmstarts der Woche 01.11.

29. Oktober 2018

Belleville Cop

FR 18, R: R. Bouchareb

„Ziemlich beste Freunde“-Star Omar Sy spielt in dieser Action-Komödie einen Pari­ser Polizisten, der gegen ein Drogen­kartell in Miami ermittelt.

♥♥♥♥

Blue My Mind

CH 17, R: L. Brühlmann

Ein fesselndes, toll gespieltes Psycho-Drama mit Luna Wedler. Als Teenager Mia ist sie mit ihren Eltern gerade in eine andere Stadt umgezogen und an eine neue Schule ge­kommen, als sie an ihrem Körper eine rät­selhafte Transformation bemerkt…

♥♥♥♥♥

Genesis 2.0

CH 18, R: C. Frei

Doku über die einem Goldrausch ähnelnde Suche nach Mammutstoßzähnen und kom­pletten, seit Jahrtausenden gefrorenen Kada­vern in Sibirien. Denn Klonforscher aus den USA und Asien zahlen Unsummen, um viel­leicht die Möglichkeit zu haben, die Urzeit­viecher à la „Jurassic Park“ wieder zum Leben zu erwecken…

♥♥♥♥

Mandy

DE 18, R: P. Cosmatos

Der in den letzten Jahren vom Oscar-prä­mierten Superstar zum Schmierendarsteller in schäbigem Action-Trash abgesunkene Ni­colas Cage zeigt in diesem atmosphärischen, gewalttätigen Horrordrama eine schau­spiel­erische Tour de Force. Cage mimt einen auf blutige Rache sinnenden Mann, dessen Gat­tin (Andrea Riseborough) von einem wahn­sinnigen Sektenführer (Lin­us Roache) er­mor­det wurde.

♥♥♥♥

Touch Me Not

RO 18, R: A. Pintilie

Bloß nicht anfassen! Ein halbdoku­men­tar­isches Drama über eine Frau (Laura Ben­son), die sich zwar nach Intimität sehnt, aber ein (psychisches) Problem mit körperlicher Nähe hat.

Der Trafikant

AT 18, R: N. Leytner

Bestseller-Verfilmung um einen Teenager, der im Wien der Nazi-Zeit auf Sigmund Freud trifft. Biedere Inszenierung mit viel Kunstschnee und ständig hupenden Old­timern. Immerhin mit Bruno Ganz!

♥♥♥

