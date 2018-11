Filmstarts der Woche 08.11.

5. November 2018

#Female Pleasure

CH 17, R: B. Miller

Eindrucksvolle Doku über Unterdrückung von Frauen – ob im Islam, dem Judentum, durch die katholische Kirche oder die Hindus. Fünf Frauen erzählen von ihrem Leid. Für Doku-Fans.

♥♥♥♥♥♥

Here To Be Heard: The Story Of The Slits

GB 18, R: W.E. Badgley

Doku über die Karriere und den bis heute spür­baren Einfluss der englischen Mädchen-Punk­band The Slits.

Leto

RU 18, R: K. Serebrennikov

Bio-Pic über zwei jung gestorbene Rockstars in der Sowjetunion.

Operation: Overlord

US 18, R: J. Avery

1942, kurz vor dem D-Day: Eine Gruppe US-Soldaten bereitet mit Sabotage-Akten die Landung der Alliierten vor. Dabei bekommen sie es mit von Nazi-Wissen­schaft­lern gezücht­eten, men­­schlichen Mutan­ten mit übernat­ürlichen Kräften zu tun … Mit dem dänischen Star Pilou Asbæk.

♥♥♥

A Prayer Before Dawn

GB 18, R: J.-S. Sauvaire

Die mitreißende, wahre Geschichte des brit­ischen Kickboxers Billy Moore (Joe Cole), der in Thailand aufgrund eines Drogenvergehens eingesperrt wurde …

♥♥♥♥

Rememory

US 17, R: M. Palansky

Ein intelligentes, etwas zerfahrenes SciFi-Drama mit Peter Dinklage.

♥♥♥

Stell Dir vor, Du müsstest fliehen

SE 17, R: J. Ganslandt

Was, wenn es in einem sicheren Land wie Schwe­den plötzlich zu gewalttätigen Konflikten kä­me? Dieses spekulative Drama dreht sich um einen jungen Vater, der sich um die Si­cherheit seines Sohnes sorgt und deshalb die Flucht antritt…

Talking Money

DE 18, R: S. Winkels

Doku über die Auswirkungen der Finanz­krise. Erfrischenderweise geht es hier nicht um die „großen Zusammenhänge“, sondern um den kleinen Mann und die kleine Frau. Gedreht wurde von Pakistan über Bolivien bis in die Schweiz, hauptsächlich in Bank­instituten, bei Kundengesprächen.

Whatever Happens Next

DE 18, R: J. Pörksen

Von heute auf morgen beginnt der eben noch ein „ganz normales“ Leben führende Was­serbauingenieur Paul, sich im deutsch-pol­nischen Grenzgebiet treiben zu lassen, schnorrt sich durch und lebt als Obdachloser bis er sich in die jüngere Nele (Lilith Stangenberg) ver­liebt. Paul weiß nicht, dass ihm ein Privat­detektiv auf den Fersen ist … Skurril anmut­endes, unterhaltsames Roadmovie-Drama.

♥♥♥♥♥

