Filmstarts der Woche 15.11.

12. November 2018

Die andere Seite von allem – Eine politische Geistergeschichte

RS 18, R: M. Turajilic

Die Regisseurin arbeitet die ereignisreiche Ge­schichte Serbiens am Beispiel ihrer eigenen Familie auf.

Assassination Nation

US 18, R: S. Levinson

Ein anonymer Hacker legt die Geheimnisse einer Kleinstadt via Social Media offen und lässt Teenager Lily (Odessa Young) samt ihrer Clique als Schuldige dastehen. Diese teils recht blutige und plakative und unterhaltsame Ges­ell­schaftssatire macht auf die Mob-Kultur auf­merksam.

♥♥♥♥

An Elephant Sitting Still

CH 18, R: H. Bo

Das Drama aus China begleitet eine Gruppe Menschen, auf dem Weg nach Manzhouli. Dort wollen sie einen Elefanten sehen, der nichts weiter tut, als stillzusitzen…

Hard Paint

BR 18, R: F. Matzembacher & M. Reolon

Drama um einen jungen Mann, der inmitten persönlicher Probleme seinen Lebensunterhalt per Webcam verdient.

Juliet, Naked

DE 18, R: J. Peretz

Diese Romantikkomödie mit viel toller Musik basiert auf einem Roman des britischen Best­sellerautors Nick Hornby. Es handelt sich um eine Dreiecksgeschichte in deren Zentrum Annie (Rose Byrne) steht, die seit 20 Jahren mit Duncan (Chris O’Dowd) zusammen ist. Dem ist aber eigentlich seine Liebe zur Musik des talentierten, aber eher obskuren US-Musi­kers Tucker (Ethan Hawke) viel wichtiger. Auf Umwegen lernen sich Annie und Tucker zunächst per Email, dann aber auch persönlich kennen und lieben. Wie wird Tuckers größter Fan Duncan damit umgehen? Regie führte ein Gründungsmitglied der The Lemonheads.

♥♥♥♥♥♥

Loro

IT 18, R: P. Sorrentino

Der „La Grande Bellezza“-Regisseur bietet auf seine typisch skurril-dramatische, dann wieder satirisch-amüsante Art einen Blick auf Privatleben und Karriere des während der letzten Dekaden bestimmenden Mannes Ital­iens: Silvio Berlusconi. Dargestellt vom gran­diosen Toni Servillo („Gomorrha“).

♥♥♥♥

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen [3D]

US/GB 18, R: D. Yates

Im zweiten Film der auf fünf Filme angelegten Ableger-Reihe aus dem „Harry Potter“-Uni­versum muss Newt Scamander (Eddie Red­mayne) damit klarkommen, dass der böse Zau­berer Grindelwald (Johnny Depp) aus dem Po­lizeigewahrsam entflohen ist. Deshalb kon­taktiert Newt Grindelwalds ehemals besten Freund Albus Dumbledore (Jude Law).

Pink Elephants

DE 18, R: S. Bohlmann & C. Hawkins

Dokumentation über einen US-Schau­spiel­lehr­er und seine ungewöhnlichen Methoden.

Reise nach Jerusalem

DE 17, R: L. Chiarla

Bittersüße Komödie um eine arbeitslose Ber­linerin, der alles im Leben schiefgeht. Doch die chronische Pechmarie lässt sich nicht ver­bittern, sondern mutiert zum Stehauf-Frauchen. Starkes Debüt, das die hiesigen Filmförder-Bonzen selbstherrlich ablehnten – allein schon deshalb: Unbedingt reingehen!

♥♥♥♥♥

Suspiria

US/IT 18, R: L. Guadagnino

Schräg und stylisch: Remake des ita­lie­nischen Horrorklassikers mit Dakota Johnson, Tilda Swinton und Chloë Grace Moretz. Der fan­tastische, atmos­phärische Score stammt von Radiohead-Chef Thom Yorke.

♥♥♥♥

Was uns nicht umbringt

DE 18, R: S. Nettelbeck

Ensemble-Dramedy um den Psychothera­peut­en Max (August Zirner), seine Patien­ten und seine Familie. Re­gis­seurin Sandra Nettelbeck setzt geschickt auf viele Film-Col­lagen, die ohne große Dialoge eine Menge aus­sagen. Bekannte Gesichter wie Bjarne Mädel und Christian Berkel waren gern dabei.

♥♥♥♥♥

