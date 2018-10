Filmstarts der Woche 18.10.

15. Oktober 2018

Assassination Nation

US 18, R: S. Levinson

Ein anonymer Hacker legt die Geheimnisse einer Kleinstadt via Social Media offen und lässt Teenager Lily (Odessa Young) plus Freu­nde als Schuldige dastehen.

Dogman

IT 18, R: M. Garrone

Halb Krimi, halb Charakterdrama –Schau­platz ist ein heruntergekommener Küsten­vor­ort von Neapel, wo der finanziell ange­schlagene Hun­de­friseur Marcello (Ma­r­cello Fonte) seinen Laden hat. Der brutale Nachbar zwingt ihn, sich an Verbrechen zu betei­ligen. Als eines davon schiefgeht, muss Marcello ins Gefängnis und verliert alles. Nach seiner Entlassung plant der gebrochene Mann einen Showdown.

♥♥♥♥♥

The Guilty

DK 18, R: G. Möller

Ein brillant geschriebenes und von Jakob Cedergren herausragend gespieltes Kammer­spiel, um den in der Notrufzentrale am Telefon arbeitenden Polizisten Asger. Eines Tages er­hält er einen Anruf von einer Frau, die von ihr­em Ex-Mann entführt wurde und deren kleine Kinder allein zu Hause sind. Asger will ihr helfen … Die Kamera verlässt das Büro für keine Sekunde. Ein absolut fesselnder Thriller.

♥♥♥♥♥♥

Mario

CH 17, R: M. Gisler

Coming-Out unter Kickern. Zwei junge Fuß­ball-Talente entdecken ihre Liebe zu einander. Doch wer Karriere machen will, muss den Ball flach halten. Zur Not muss eine Spieler-Frau als Alibi her. Als die Fassaden bröckeln, bleibt dem Schweizer nur noch ein Ausweg: Der Weg zu St. Pauli.

♥♥♥♥

Nanouk

BG 18, R: M. Lazarov

Das Rentierjägerpaar Nanouk und Sedna lebt in einer Jurte in der Eiswüste von Jakutien. Als Sedna schwer krank wird, ist es ihr letz­ter Wunsch, dass Nanouk seine Toch­ter Ága noch einmal wiedersieht … Lange und fast magisch anmutende Pano­ra­mabilder der wun­derschönen und unerbitt­lichen Schnee­land­schaft tragen zum Geling­en, dieses dia­logarmen Dramas bei.

♥♥♥♥♥

Der Vorname

DE 18, R: S. Wortmann

Komödie um ein eben noch so gemütliches Ab­endessen unter Freunden (Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz, Janina Uhse, Caroline Peters und Justus von Doh­nányi), das aus dem Ruder läuft. Denn zwei von ihnen verkünden, dass sie ihren noch un­geborenen Sohn Adolf nennen wollen…

