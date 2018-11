Filmstarts der Woche 29.11.

26. November 2018

Alexander McQueen – Der Film

GB 18, R: I. Bonhôte & P. Ettedgui

Doku über Leben und Schaffen des exzent­rischen britischen Modeschöpfers, der sich 2010 mit 40 Jahren erhängte.

Geister der Weihnacht – Augsburger Puppenkiste

DE 18, R: J. Köberer & J. Gardner

Charles Dickens‘ „Die Weihnachstgesch­ich­te“­ liebevoll neu interpretiert mit Marionetten.

♥♥♥♥

Der Grinch [3D]

US 18, R: Y. Cheney & S. Mosier

Der Grinch (Stimme: Otto Waalkes) ist ein Miesepeter. Weihnachten geht ihm besonders auf die Nerven. Weshalb er beschließt die Festlichkeiten im nahegelegenen Dorf zu sa­botieren. Mitten in den Vorbereitungen, trifft er allerdings auf die kleine Cindy-Lou, die die Feiertage über alles liebt… Knallbunter Zei­chentrickspaß für die ganze Familie.

The House That Jack Built

DK 18, R: L. Von Trier

60 Opfer hat der psychopathische Serienkiller Jack (Matt Dillon) bereits auf dem Gewissen. Er betrachtet seine Morde als Kunstwerke, die er perfekt vollenden will. Was immer schwier­iger wird, denn mittlerweile ist die Polizei ihm auf den Fersen. Ein atmosphärischer Thriller mit u. a. Uma Thurman in weiteren Rollen.

Das krumme Haus

GB 17, R: B. Friars

Agatha Christie ist unkaputtbar. Diesmal geschieht die Suche nach dem Mörder in einer pompösen Villa mit einer Handvoll schrulliger Erb­schlei­chern. Hübsch altbacken, very british.

♥♥♥♥

November

EE 18, R: R. Samet

Ein estnisches Dorf im 19. Jahrhundert: Ein Bauernmädchen verliebt sich in einen Jun­gen, der ihre Gefühle nicht erwidert, sondern nach einer un­erreich­baren Baronin schma­cht­et. Um dies zu ändern lässt sich Lina auf einen Pakt mit dem Teufel ein und mutiert zum Werwolf… Eine düster-atmosphärische, romantische Schauerge­sch­i­ch­te.

♥♥♥♥

Piripkura

BR 18, R: M. Olivia, B. Jorge & R. Terra

Doku über die letzten zwei Überlebenden des Piripkura-Stammes im brasilianischen Regen­wald.

Sauvage

FR 18, R: C. Vidal-Naquet

Léo (Félix Maritaud) schlägt sich mit Anfang 20 als Stricher in Straßburg durch, immer auf der Suche nach einem Ziel und/oder einem menschlichen Fixpunkt für sein Leben… Ein raues, sensibles Charakterdrama.

♥♥♥♥

Die unglaubliche Reise des Fakirs, der in einem Kleiderschrank feststeckte

FR 18, R: K. Scott

Ein junger Inder (Bollywood-Star Dhanush) irrt durch Europa. Immer auf der Suche nach dem US-Girl, in das er sich in einem IKEA-Markt verliebt hat. Ein harmloser Multikulti-Roadmovie mit Humor und Tanz.

♥♥♥♥

[KS]