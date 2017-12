Filmstarts der Woche

19. Dezember 2017

Dieses bescheuerte Herz

DE 17, ab: 21.12., R: M. Rothermund

Kaum hat er den erfolgreichen Pädagogen-Job an den Nagel gehängt, muss Elyas M’Barek nun selbst Hausaufgaben machen. Als Faulpelz Lenny wird er vom reichen Papa gezwungen, sich um den herzkranken Teenager David zu kümmern. Das bewährte „Ziemlich beste Freunde“-Prinzip funktio­niert auch hier! Was nach krassem Kitsch klingen mag, beruht auf einer wahren Ge­schichte.

Kaffee mit Milch und Stress

FI 14, ab: 21.12., R: D. Karukoski

Eine Kultur-Clash-Komödie aus Finnland. Ein alter Mann (Antti Litja) muss nach einem Unfall für eine Weile vom Land zu seinem Sohn in die Stadt ziehen. Zu Hause lebt er noch immer wie in den 60ern und ist entsprechend verwirrt, was neumodischen Kram wie Mikro­wellen, Computer oder die Gleichberechtigung der Frau angeht. Kaurismäki trifft auf „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“.

La Mélodie – Der Klang von Paris

FR 17, ab: 21.12., R: R. Hami

Ein arbeitsloser Violinist nimmt einen Aus­hilfsjob an einer Schule an. Er soll aufsässigen, uninteressierten Kids in einem Pariser Problemviertel beibringen, Geige zu spielen. Natürlich verläuft das Drama wie zu erwarten: Nach einer schwierigen Anlaufzeit inspiriert der Musiker die Gören, etwas aus ihrem Leben zu machen. Und auch er findet neuen Sinn in seinem Dasein. Macht vor allem wegen des groß­artigen Kad Merad („Willkommen bei den Sch‘tis“) in der Hauptrolle Spaß zuzusehen.

Pitch Perfect 3

US 17, ab: 21.12., R: T. Sie

Die Girls sehnen sich nach ihrer schönen Zeit als Gesangsgruppe zurück und beschließen noch einen letzten, großen Wettbewerb zu bestreiten …