Filmtipps Oktober

USA 2018; S: 03.10.; R: Guy Nattiv

Einst wurde Bryon Widner (Jamie Bell) von seinen Zieheltern gerettet. Sie holten ihn von der Straße und die Zeichen seiner Zugehörigkeit trägt Widner auf der Haut: Jede Tätowierung steht für eine Straftat, die er für seine Familie begangen hat. Als er sich verliebt, kann er seine Zweifel an der rechten Szene nicht mehr leugnen und möchte aussteigen. Der Weg zum Ausstieg führt über die sehr schmerzhafte Entfernung seiner Tätowierungen und gegen den Widerstand seiner Familie.

Nach einer wahren Begebenheit

AB 4Punkte

Deutschstunde

D 2019; S: 03.10.; R: Christian Schwochow

Der junge Siggi erinnert sich: „Brauchbare Menschen müssen sich fügen“. So hat es ihm sein Vater eingeschärft. Jetzt sitzt er in einer Zelle in einer Strafanstalt und denkt über seine Vergangenheit nach. Über seinen Vater, der die Anweisungen des NS-Regimes befolgte und den Maler Nansen (Tobias Moretti), der sich gegen das verhängte Berufsverbot stellte.

Ein Film über Widerstand und Anpassung

AB 2Punkte

Zwischen uns die Mauer

D 2019; S: 03.10.; R: Norbert Lechner

Liebesgeschichte zwischen Ost und West. Die Eltern sind gegen die Beziehung, die Stasi spitzelt und die Grenzkontrolleure sind gewohnt mufflig. Liebe kennt keine Grenzen und schon gar keine Mauer.

AB 2Punkte

We Have Always lived in the Castle

USA 2018; S: 03.10.; R: Stacie Passon

Die Blackwoods sind mehr als nur ein bisschen sonderbar. Nach einer Familientragödie leben Constance, Merricat und ihr Onkel Julian sehr zurückgezogen. Constance Blackwood verlässt nie das Grundstück und beschäftigt sich mit allerlei Ritualen. Als dann ein mysteriöser Cousin auftaucht, spitzt sich die Situation zu: Ist er ein Verbündeter oder verfolgt er eigene Ziele?

Nach einem Roman von Shirley Jackson (Spuk in Hill House)

AB 4Punkte

Der Glanz der Unsichtbaren

F 2019; S: 10.10.; R: Louis-Julien Petit

Das Zentrum für obdachlose Frauen soll in drei Monaten geschlossen werden. Das wollen die Mitarbeiterinnen nicht hinnehmen. Sie leisten Widerstand, organisieren Schlafplätze, coachen ihre Schützlinge und tricksen, wo sie können. Wenn Frauen zusammenhalten …

AB 4Punkte

Parasite

KOR 2019; S: 17.10.; R: Bong Joon-ho

Familie Kim lebt am Existenzminimum. Der Sohn erschleicht sich den Job als Nachhilfelehrer bei einer reichen Familie. Kaum den Fuß in der Tür, bringt er nach und nach seine Familienmitglieder unter. Alles könnte so schön sein, wenn nicht …

Eine bitterböse Komödie mit Sozialkritik und blutigem Ende

AB 4Punkte

Nevrland

AUT 2018; S: 17.10.; R: Gregor Schmidinger

Jacobs Leben startet trostlos: Tagsüber arbeitet er im Schlachthof, nachts surft er durch Pornoseiten und zwischendurch muss er auch noch zum Psychiater, denn Jacob leidet an Angststörungen – bis er eines Nachts Kristjan im Cam-Chat kennenlernt. Zwischen beiden entwickelt sich eine virtuelle Freundschaft. Als sie sich in der Realität treffen, wendet sich sein Leben radikal. Verstörende Bilder, bedrohliche Musik, ekstatisches Tanzen – ein ganz anderes Leben beginnt. „Enjoy your trip to nevrland.“

AB 5Punkte

Ich war noch niemals in New York

D 2019; S: 17.10. R: Philipp Stölzl

Mehr als sechs Millionen Besucher hat das Hamburger Erfolgsmusical mit den Hits von Udo Jürgens verbucht. Nun kommt musikalische Seifenoper knallbunt auf die Leinwand. Heike Makatsch gib die karrieregeile TV-Moderatorin Lisa Wartberg, die widerwillig mit der kranken Mama Maria an Bord eine Kreuzfahrtschiffes nach New York gerät. Zum Glück lernt man auf See echte Männer kennen. Sei es der schneidige Axel alias Moritz Bleibtreu oder Eintänzer Otto, den Uwe Ochsenknecht gibt. Auch für Lisas Maskenbildner Fred steht der Liebe mit dem griechischen Bordzauberer nichts im Weg. Hossa! Besser ist da nur noch ein Konzert von Dieter Thomas Kuhn – der unverständlicherweise hier keinen Auftritt hat, was zu klarem Punktabzug führt.

DO 4Punkte

Ronny & Klaid

D 2018; S: 17.10.; R: Erkan Acar

Dumm und dümmerer lautet das Motto bei diesem deutschen Trash-Cocktail. Die Story der Gangster-Klamotte passt auf einen halben Bierdeckel: Die titelgebenden Jungs brauchen ziemlich viel Geld. Dazu entführen sie jene Kunden in ihrem Kiez-Kiosk, die sie für potentielle Millionäre halten. Bisweilen gerät dieser Quatsch Comedy-Club so absurd wie Helge Schneider. Ganz egal: Zum Sahnehäubchen gerät der selbstironische Auftritt von Fatih Akin, für den zu Dreharbeiten natürlich das Drehen von fetten Joints gehört. Wenn eitle TV-Redakteure beim Set-Besuch den Namen von Fatih noch nicht einmal richtig aussprechen können, erinnert das an jenen realen Fettnäpfchen-Auftritt eines Kulturstaatsministers in Cannes, der seinen Stargast beim Deutschen Empfang einst mit „Atich Fakin“ begrüßte.

DO 3Punkte

La Palma

D 2019; S: 17.10.; R: Erec Brehmer

Beziehungskomödie um ein junges Pärchen, das im Spanien-Urlaub mit Rollenspielen neuen Schwung in die lau gewordene Liebe bringen möchte. Amüsante Komödie mit der charmanten Debüt-Energie eines Abschlussfilms. Lässig erzählt, überzeugend gespielt sowie mit reichlich Dialogwitz und Situationskomik der unaufdringlichen Art.

DO 6Punkte